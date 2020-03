Los adultos mayores son alrededor el 11% de la población de nuestro país, y la más vulnerable frente al coronavirus, por lo que los cuidados que debemos darles ahora tienen que ser mejores.

“El sistema inmunológico con los años disminuye y se vuelve más frágil, las personas mayores de ochenta años son las más expuestas a sufrir esta enfermedad porque es probable que ya tengan una enfermedad pulmonar, cardiovascular o cáncer”, explica Roberto Girón, presidente de la sociedad de Geriatría y Gerontológico del Perú

¿Cómo cuidarlos?

1. Mejorar la alimentación. Hay que incluir en sus comidas muchas proteínas, cítricos y procurar que estén bien hidratados. Alimentos como quinua, pescado, carne de res, claras de huevo, naranjas y limones no deben faltar en su dieta diaria.

2. Promover el lavado de manos. Este debe hacerse en toda la familia, especialmente con las personas que están fuera de casa, y que van de transporte público o mantienen contacto con mucha gente. Las manos deben lavarse con agua y jabón y secarse de preferencia con papel toalla.

3. Evitar contacto con el adulto mayor. Esto para prevenir, ya que nosotros al estar fuera o en comunicación con mucha gente podemos contagiarlos. Más aún si algún miembro de la familia está resfriado.

4. No llevarlos a reuniones. Por el momento es mejor no exponerlos a lugares donde estén muchas personas, especialmente si se trata de reuniones donde acudirán parientes o amigos que han llegado del extranjero.

5. Aplicación de vacunas. Llevarlos a un centro de salud para que le apliquen la vacuna de neumococo (Neumo 13), esta disminuirá en gran medida si tiene complicacones de neumonía. Para mayor protección se aconseja ponerse un año después la vacuna de Neumo 23. A veces muchos adultos no quieren vacunarse, pero es necesario que les expliquemos que deben hacerlo.

6. Evitar viajes largos. En un viaje estará expuesto a muchas personas, lo mejor será postergarlos, más aún si se trata de un crucero.

7. No al aire acondicionado y ventilar. Es mejor cortarlos, para que no se resfríen y pueden tener complicaciones. Asimismo, no consumir bebidas heladas, ni tener cambios bruscos de temperatura.