En el Perú, cerca de 130 mil personas sufren de alzheimer, una enfermedad mental degenerativa que afecta principalmente a la memoria episódica a tal punto de poder olvidar cómo prender el televisor, también nombres, hábitos, e incluso funciones vitales como utilizar el baño e ir a dormir. Para los pacientes con este mal es indispensable cumplir con una rutina durante el día, ya que la demencia que padecen puede llegar a estresarlos y volverlos violentos.

Lo cierto es que desde hace más de 40 días muchos profesionales de la salud que atendían a estos pacientes se vieron obligados a dejarlos a cargo de la familia debido a la cuarentena. Al tratarse de adultos mayores que son vulnerables frente al COVID-19, las salidas también fueron restringidas. Ante ello, Nilton Custodio Capuñay, neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencias (IPN), brindó recomendaciones para cuidar de este sector de la población durante el aislamiento obligatorio.

¿Cómo afecta la cuarentena a las personas con alzheimer?

Estas personas necesitan salir de casa para entretenerse, ahora que no pueden hacerlo y están dando vueltas dentro de casa pueden ponerse ansiosos, intranquilos e, incluso, desorientados. Hay que tener claro que el aislamiento físico no es aislamiento social. Es muy importante para los pacientes que están en la fase inicial de esta enfermedad mantener contacto con los familiares cercanos. Quienes están en un estado tardío deben mantener una rutina respetando las horas de sueño. Si todo el tiempo se queda en su cuarto, es probable que duerma todo el día y eso no es bueno.

¿Qué actividades podrían practicar los pacientes con alzheimer en fase inicial?

Despertarse a una hora habitual, en la mañana se pueden hacer actividades sencillas dentro de la cocina como pelar alberjas, también se puede limpiar superficies. La idea es mantenerlo activo. En el almuerzo es mejor que ingiera cosas ligeras, para que no tenga problemas digestivos luego. Si algo lo molesta y el paciente no recuerda cómo se denomina eso que lo aqueja, lo que va suceder es que se va estresar. También se puede escuchar música y bailar un poco o jugar juegos de mesa en familia.

¿Qué debe hacer el resto de la familia cuando su pariente se ponga ansioso por un hecho que no logra recordar?

Lo primero es no confrontarlo ni contradecirle. Esto puede darse por algo que haya olvidado o también por algún episodio que recuerde de forma específica. Por ejemplo, si son las 5:00 a.m. y manifiesta que tiene que ir trabajar, sabiendo que hace más de 10 años está jubilado, hay que llevarlo a tomar una ducha y en ese lapso el paciente olvidará aquella idea. Si uno lo contradice, lo único que logrará es alterarlo, hay que darle la razón porque la cuarentena los vuelve más ansiosos de lo normal.

¿Qué pasa con los pacientes que tienen alzheimer severo que han olvidado funciones básicas como masticar los alimentos?

Normalmente estos pacientes dependían totalmente de sus cuidadores, que puede ser un familiar o algún especialista. Si pueden caminar, hay que hacerlos caminar lo más que puedan, de lo contrario en la cama también se pueden hacer ejercicios de estiramiento muscular. Ellos deben comer sentados y se debe estimular la masticación con comidas blandas como purés. Si vamos a licuar la comida, hagámoslo por separado, para que los alimentos tengan sabor. Estas personas no recuerdan pero perciben el sentimiento de quien los atiende con cariño y lo valoran mucho. Hay que mantener al paciente despierto durante el día, puede ser sentado en un sillón en algún espacio donde entre mucha luz natural.

La cifra de la exacerbación de síntomas conductuales en personas que sufren de alzheimer aumentó en el país en un 50% en solo un mes

¿Cómo el Instituto Peruano de Neurociencias ha llevado los tratamiento de pacientes con alzheimer a distancia?

La cifra de la exacerbación de síntomas conductuales en personas que sufren de alzheimer aumentó en el país en un 50% en solo un mes. De los pacientes que reciben tratamiento médico y terapias de rehabilitación cognitiva, más de la mitad ha requerido una consulta adicional por viodeollamada. Se han realizado cambios en medicamentos y recomendaciones, la mayoría de casos ha sido por el confinamiento, afortunadamente no han habido casos que impliquen descompensación.

Al término de la cuarentena, estos pacientes deberán seguir aislados debido a que en su mayoría son adultos mayores, ¿cómo afectará esto la evolución de su enfermedad?

Estas recomendaciones que he mencionado no son válidas solo para hoy, sino por los próximos 3 a 5 meses. Sabemos que las personas de la tercera edad estarán en aislamiento más tiempo, entonces hay que establecer rutinas.

Si los profesionales de la salud que atendían a las personas con alzheimer continúan en cuarentena, ¿qué pasará con el familiar que asumió la responsabilidad de atender y cuidar a este tipo de paciente?

Un cuidador no es necesariamente una persona especializada, un cuidador es la persona que asiste al paciente. Casi siempre es la esposa, la nuera o la hija. En el Perú el 70% de cuidadores es mujer. Para estos casos hay que tener en cuenta que los cuidadores deben tener pausas, horas de descanso, no pueden estar todo el día cuidando al paciente porque es muy agotador. Hay que compartir actividades, que alguien salga a comprar, que alguien cocine, y repartan tareas. Entiendo que es difícil cuando una pareja de ancianos vive sola, pero normalmente siempre hay alguien más que puede ayudar.

