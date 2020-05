El último miércoles, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, anunció que las personas en situación de riesgo frente al COVID-19, como aquellas que sufren de obesidad, no podrán retornar a laborar hasta el fin de la pandemia.

Esto debido a que el sobrepeso aumenta el riesgo de mortalidad frente a cualquier tipo de infección, explicó la Lil Saavedra Tafur, cirujano bariátrica de la Clínica Avendaño, quien agregó que a nivel mundial se ha visto que el 70% de personas con obesidad y COVID-19 que ingresa a ventilación mecánica fallece.

¿En el Perú, aproximadamente cuántas personas sufren de obesidad?

Es increíble pero solo el 40% de la población tiene su peso normal. El 60% de peruanos tiene algún grado de sobrepeso y entre el 20% y 30% tienen obesidad, que es el extremo más grave. Ahora, no es lo mismo tener diabetes que tener obesidad. Ambas enfermedades son factores de riesgo frente a enfermedades infecciosas entre ellas el COVID-19, pero no es igual.

El 60% de peruanos tiene problemas relacionados al sobrepeso u obesidad. (Foto: Shutterstock)

¿Qué factores de riesgo presenta una persona con obesidad frente a enfermedades infecciosas?

Si una persona obesa hace una infección sencilla, sus probabilidades de que el cuadro empeore son hasta del triple. En el caso del coronavirus, de los pacientes con obesidad que llegan a ventilación mecánica muy pocos llegan a sobrevivir. Esto se debe a que el exceso de grasa en el cuerpo acumula sustancias nocivas para la salud. Una persona obesa tiene un estado de inflamación fuerte que genera trastornos en la respuesta inmunológica.

¿CÓMO COMBATIR LA OBESIDAD DESDE CASA?

Ahora que se anunció que este sector de la población no podrá salir a trabajar hasta el fin de la pandemia, ¿qué medidas de prevención y cuidado deberían tomar desde casa?

En primer lugar deben hacer un régimen de actividad física y dieta que les permita bajar de peso para poder reinsertarse en la vida social. No se trata solo de cuidarse por la pandemia, es un tema de salud que debe corregirse. Si bien bajar de peso es todo un reto, deben establecerse metas diarias con cosas sencillas que se pueden hacer en casa.

Durante la cuarentena, se recomienda a las personas con problemas de sobrepeso aumentar alimentos como frutas y verduras en su dieta diaria. (Foto: Pixabay)

¿Qué se recomienda sacar e incluir en la dieta diaria para ayudar a este propósito?

En primer lugar disminuir el consumo de carbohidratos y azúcares procesados. Se debe aumentar la actividad física. Puede que estas personas estén acostumbradas a una vida sedentaria pero hay ejercicios que no requieren de mucho esfuerzo. Por ejemplo, se pueden realizar caminatas en la sala, subir y bajar escaleras, seguir tutoriales sencillos de Internet, no tan intensos porque a veces el peso puede ser un factor de riesgo para hacer ejercicios.

¿Qué pasa cuando el paciente no siente motivación para realizar estos cambios en su rutina diaria?

La obesidad es una enfermedad multifactorial que implica aspectos nutricionales, endocrinológicos, psicológicos y por supuesto físicos. No se trata de que porque tengo sobrepeso y me exoneran de ir a trabajar me voy a quedar en casa como si nada sucediera. Hay aspectos que sí podemos modificar. Lo primero que hay que hacer es mirarnos al espejo y aceptar que tenemos un problema. Si está dentro de las probabilidades de la persona, yo sugiero buscar ayuda de un profesional para que el proceso sea más enfocado.

¿CÓMO PUEDE APOYAR LA FAMILIA A UNA PERSONA OBESA?

¿Cómo puede apoyar la familia a una persona que afronta una enfermedad de riesgo como la obesidad durante la pandemia del coronavirus?

El apoyo de la familia es clave. Primero está la persona responsable de la dieta, toda la familia se debe adaptar a nuevos alimentos con menos carbohidratos complejos y azúcares y más verduras, frutas y proteínas. Si la persona con obesidad ve que todos están poniendo de su parte, se va sentir parte del grupo y empezará con el cambio.

Especialista recomendó a familias con personas con obesidad realizar rutinas sencillas de ejercicios en casa. (Foto: Freepik)

¿Podrían hacerse rutinas de ejercicio en familia?

Claro que sí, se puede acompañar a la persona con sobrepeso a ver cómo sube y baja las escaleras, hacer programa de ejercicios por Internet. Coordinar levantarse a una hora de la mañana para hacer 15 minutos de abdominales. Si tenemos un seguro de salud pues pedir cita con nutricionista y psicología, cada aporte es fundamental.

¿Qué pasará finalmente después de haber acabado con el virus? ¿Podrán estas personas volver a su ritmo de vida normal?

La obesidad es una enfermedad crónica que mata lentamente, que debería estar cubierta por la mayoría de seguros y no lo está. Algunos pacientes deben bajar 10 kilos, otros necesitan perder 40 y para eso requieren cirugías. La pandemia del COVID-19 nos ha puesto en sobreaviso sobre este problema al que no le hemos prestado atención. Hay que tratar de cuidar a la población joven porque la obesidad infantil está creciendo de forma descomunal y dentro de 20 años cuando llegue una nueva enfermedad, esta historia se va repetir.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Personas con obesidad no podrán trabajar hasta fin de la pandemia por ser un factor de riesgo grave