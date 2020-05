Si bien aún no existe una cura para el COVID-19, lo que sí tenemos a nuestro alcance son tres claves que nos ayudarán a prevenirlo y cuidarnos durante esta pandemia, que nos tiene en cuarentena desde hace más de dos meses y que ya ha infectado a 155,671 personas en nuestro país.

Una de ellas es el distanciamiento social. Esto significa dos cosas: la importancia de acatar la cuarentena y quedarse lo más posible en casa. Y que, cuando se tenga que salir a la calle, se mantenga como mínimo una distancia de un metro respecto a las demás personas, y se eviten las multitudes y el contacto físico en todas sus formas. Aunque esta medida no puede prevenir el 100% de los contagios, siguiendo estas reglas los ciudadanos juegan un rol importante en la disminución de la propagación.

Sumado a lo anterior, están la higiene personal y la limpieza, la segunda clave. En este caso, es necesario el constante lavado de manos con agua y jabón, por al menos 20 segundos, para encapsular al virus, removerlo de nuestras manos y así evitar que entre en contacto con nuestras mucosas (ojos, nariz y boca), que son por donde entra el COVID-19. Además, se señala la importancia de mantener la casa limpia y desinfectada.

LA DEFENSA DEL CUERPO

La tercera clave es el cuidado del sistema inmunológico, en el cual intervienen varios factores a tomar en cuenta. Pero primero, vamos a definirlo. Este sistema es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones y que, por medio de una serie de pasos, combate y destruye organismos invasores antes de que causen daño.

Entre los consejos que debemos seguir para cuidarlo, están: dormir ocho horas, practicar actividad física, mantener una buena higiene, tener una dieta equilibrada y controlar el estrés.

Sobre estos últimos dos vamos a profundizar. Una dieta saludable nos ayudará a sacar ventaja al virus. No solo porque evitaremos el sobrepeso y la obesidad, que son dos factores de riesgo, sino porque nuestro cuerpo consumirá los nutrientes necesarios para fortalecer las defensas. Veámoslo así: al consumir frutas, verduras, alimentos no procesados y grasas buenas, seremos capaces de hacerle frente no solo al COVID-19, sino a otras enfermedades.

DISTRÉS Y EUSTRÉS

El control del estrés es sumamente necesario, porque las consecuencias de no hacerlo afectan nuestra mente y cuerpo. El médico siquiatra Milko Di Natale explicó a Perú21 que el estrés es la respuesta psicofísica de nuestro cuerpo frente a las demandas cotidianas, a lo que hacemos en el día a día. “El estrés es normal, es lo primero que debemos entender. Sin él, no podemos vivir”.

“(El distrés) Es una respuesta a situaciones no habituales como esta, que es peligrosa y que nos vulnera”

Milko Di Natale, médico siquiatra

El problema radica en la versión negativa de este. “Para clasificar al estrés se utilizan dos términos: distrés y eustrés. El primero hace referencia al estrés malo, considerado tóxico y excesivo. El segundo, es con el que convivimos y que nos lleva a tomar decisiones en la escuela, universidad, trabajo, familia y vida personal”, agrega.

En el contexto en el que vivimos, asegura Di Natale, es obvio que aumente el distrés (al que usualmente nos referimos como estrés simplemente). “Es una respuesta a situaciones no habituales como esta, que es peligrosa y que nos vulnera”, afirma.

Vannya Pineda, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, explica a Perú21 que la microbiota intestinal es una de las partes del cuerpo que se podría ver afectada por el distrés. La microbiota, que es el conjunto de millones de microorganismos presentes en el tracto intestinal, tiene como funciones la defensa contra los microorganismos nocivos y enseña al sistema inmunológico a distinguir entre “amigos y enemigos”. Además, es la encargada de sintetizar vitaminas y aminoácidos, y facilita la absorción de minerales, entre otras funciones.

EN NUESTRAS MANOS

Entonces ¿qué podemos hacer para controlarlo? En cuanto a la alimentación, la nutricionista recomienda el consumo de “grasas buenas” como la palta, los pescados y las nueces. “Los nutrientes de estos alimentos tienen su acción a nivel cerebral y podrían ayudar a manejar mejor el estrés”, comenta.

Por su parte, Di Natale señala que es importante la alimentación consciente. “Hay que saber qué comemos, dónde estamos y con quiénes compartimos. Y resulta difícil hacerlo con el televisor o la radio prendidos o el celular en la mano. Lo mejor es dejarlos de lado en esos momentos”, afirma. Además, señala la importancia de la compañía. “Comer en familia nos ayuda a desconectarnos de lo negativo que nos rodea”, concluye.

Tenga en cuenta:

- La nutricionista Vannya Pineda también menciona que entre las consecuencias que se podrían generar por el exceso de estrés están la gastritis (la inflamación del revestimiento del estómago), la úlcera péptica (lesión en la mucosa del estómago), y el síndrome del colon irritable (problema que afecta al intestino grueso).

- Otra de las recomendaciones de Pineda es establecer horarios para el desayuno, almuerzo y cena. “Ahora, con el teletrabajo, muchos pueden ser flexibles con sus horas para alimentarse y no es correcto”, afirma.

