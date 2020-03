Hoy se confirmó el primer caso de coronavirus en Perú y ante la posible propagación de esta enfermedad, el infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Dr. Ciro Maguiña, explica los posibles escenarios que viviremos y como enfrentarlos.

¿Estamos preparados para atender la llegada del primer caso de coronavirus en Perú?

Primero debemos hablar de los escenarios posibles. El primero es cuando llega un caso y comienza a contagiar a las personas de su entorno. El escenario dos es cuando el entorno contagia a sus respectivas familias y el escenario tres es cuando el virus ya pasa a la comunidad. Cada escenario requiere un presupuesto. Para el primer caso, estamos preparados, pero para los otros dos —que obviamente se van a presentar— hay que trabajar todavía. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que dará el presupuesto requerido, esa fue la exigencia del Colegio Médico. Se necesitan recursos materiales, de laboratorio.

Diversos colegios en el mundo han tenido que cerrar ante el incremento de casos de coronavirus. (Foto: RICKY PRAKOSO / AFP)

Cusco es un punto que recibe muchos turistas ¿Existe la logística adecuada para detectar a pacientes con coronavirus ahí?

En Cusco no hay prueba de PCR (usada para diagnosticar pacientes el Covid-19) y hay otros lugares donde no estamos preparados. El presidente de cumplir con asignar el presupuesto necesario. En este momento hay un plan de contingencia del Ministerio de Salud, pero si cambia rápidamente al escenario tres, no estamos preparados porque no en todo el Perú se hacen las pruebas, los hospitales están en crisis sanitaria. La situación no es fácil. Nosotros, en el Colegio Médico, vamos a sumar nuestros esfuerzos.

¿El gremio de médicos ha advertido las necesidades al Estado?

Hace una semana le hemos dicho a la ministra de Salud que faltaban recursos, faltaban 15 laboratorios, reactivos en los hospitales de nivel V, VI y VII. También falta control en las fronteras, por donde también puede entrar el virus, para ello puede haber una vigilancia comunitaria. Ya hemos hablado con la ministra para que estemos preparados para el segundo escenario.

PREVENCIÓN REAL

An employee cleans his hands with 70% hand sanitizing gel at Cleenol Group Ltd.'s factory in Banbury, U.K., on Friday, March 6, 2020. The stockpiling crisis that has hit supermarkets across Asia has spread to Europe as consumers start hoarding groceries and hygiene products amid fears of a coronavirus pandemic. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg

¿Qué deben hacer las personas que sospechen que están contagiadas?

Nadie sabe que tiene coronavirus, la mayoría son asintomáticos. Si una persona viene del extranjero y siente síntomas leves que se quede en su casa. ¿Para qué va a ir a un hospital o a una clínica? Tienen que acudir a un centro de salud quienes tengan síntomas severos. Puede que gente sana vaya a un hospital por miedo y más bien se puede contagiar. ¿Para qué exponernos? La prevención real es que un paciente con síntomas leves esté en su casa y permanezca en una cuarentena domiciliaria. Si tiene, por ejemplo, una agitación grave, en ese caso ya debe ir a una clínica y hospital y se cumplirá el protocolo.

¿Es mejor ir a un hospital del Estado o a una clínica?

Hay protocolos que se cumplen en ambos lugares. Pueden acudir a cualquiera de los dos.

¿Es realmente necesario evitar dar la mano al saludar o un beso?

Lógico. Pero primero hay que saber que esta enfermedad no es muy contagiosa, los pacientes no van a pasar el virus a alguien que esté a más de dos metros de distancia de él. Además, el coronavirus es de los menos letales en el mundo. Son muy importantes las medidas de higiene como el lavado de manos, sirve mucho para controlar este brote. Las mascarillas, en cambio, no sirven para las personas sanas; solo sirven para los pacientes contagiados y para el personal de salud. La psicosis de la mascarilla no sirve, lo ha confirmado la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y hay que insistir que hay enfermedades más importantes que el coronavirus, como la tuberculosis y leptospirosis.

