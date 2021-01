Debido a la pandemia del coronavirus y las nuevas variantes presentes en nuestro país, que son más contagiosas que la original y están emergiendo en distintas partes del mundo, las personas mayores de 60 años son consideradas las más vulnerables sobre todo aquellas que sufren enfermedades crónicas preexistentes (diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras). ¿Qué medidas tomar para evitar complicaciones con el COVID-19 ?

Nos enfrentamos ante un enemigo peligroso y silencioso, muchas personas infectadas son asintomáticas y pueden contagiar a otros. Por ello, especialistas de la Asociación “Una Vida por Dakota”, brindan algunos consejos para cuidar a los adultos mayores:

1. Distanciamiento social: La mejor medida para prevenir el contagio de la segunda ola y las múltiples variaciones del Covid-19 son el aislamiento y el distanciamiento social. Además, se recomienda mantener una distancia mínima de dos metros y en adultos mayores, por ser una población vulnerable se deben limitar las salidas a menos que sean urgencias médicas por enfermedades o condiciones no relacionadas con el coronavirus.

2. Lavado de manos: Los virus respiratorios como la neumonía y el coronavirus se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. A menudo, se puede transmitir fácilmente de una persona a otra a través de las manos. Por ello, mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos adoptar para evitar contagiarnos y propagar el Covid-19 a otras personas. Es necesario que los adultos mayores, en su hogar realicen un correcto lavado de manos por lo menos por 20 segundos con agua y jabón y que eviten tocarse el rostro.

3. Medicamentos: Las personas mayores suelen tener horarios para tomar sus medicinas que no pueden olvidarse. Es recomendable asegurarse de tener todas las dosis suficientes para no correr el riesgo de que se terminen y tenga que salir de sus domicilios innecesariamente, Por ello, es indispensable que sus familiares y cuidadores puedan ayudarlos para garantizar que no le falte sus medicamentos y así continuar sus cuidados en casa.

4. Uso de mascarilla: Las mascarillas ayudan a prevenir que se contraiga o propague el virus. En caso de salir de casa, siempre utilizar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. Además, cuando están con otras personas que no viven en su hogar y especialmente cuando es difícil mantener otras medidas de distanciamiento social.

5. Vacunación: Las vacunas son fundamentales para los adultos mayores, más aún durante la pandemia y el cambio repentino de temperatura. Ellos son más propensos a enfermarse y a tener problemas respiratorios. Existe una enfermedad en especial que se ha convertido en la primera causa de muerte: La neumonía, enfermedad que de no ser tratada a tiempo puede ser mortal.

Por ello, se debe vacunar a todos los mayores de 60 años contra el neumococo, causante de este mal y de otras enfermedades infecciosas o respiratorias. Ante esto, la Asociación “Una Vida por Dakota” recomienda ingresar a la web www.historiassinneumonia.com donde encontrarás más de 8 mil centros de vacunación más cercanos a tu domicilio para agendar su cita y cumplir con el Esquema Nacional de Vacunación.

6. Alimentación saludable: se aconseja que los adultos mayores puedan mantener una dieta que aporte energía. Deben consumir alimentos ricos en carbohidratos y grasas saludables como la carne, leche, queso, mantequilla, y vegetales como la palta. El consumo de pescado debe ser mayor que el de la carne. Asimismo, estar hidratados para evitar los golpes de calor y mantener una dieta rica en alimentos que contengan mayor cantidad de antioxidantes, para así reforzar el sistema inmunológico.

7. Ejercicios en casa: Una de las mejores maneras de protegerse de la pandemia del coronavirus y de esta segunda ola es quedándose en casa. Sin embargo, el hecho de permanecer en los hogares no implica que nuestros adultos mayores dejen de realizar actividad física. No pueden salir a pasear, pero es importante que mantengan una rutina de ejercicios en casa que les mantenga ágiles. Además, el ejercicio físico es una actividad esencial para fortalecer el sistema inmunitario que conlleva grandes beneficios emocionales y mentales.

