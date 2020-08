La pandemia del COVID-19 ha tenido un preocupante efecto colateral en las campañas de vacunación del país. El estado de emergencia decretado por el Ejecutivo desde marzo de este año ha afectado el cronograma de inmunización en los diversos centros de salud del país y no se han alcanzado las metas establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa) para la protección de la población.

De acuerdo con los datos del tablero de inmunización del Minsa, este año se debía vacunar contra la poliomielitis a 493 mil niños menores de un año. Sin embargo, hasta junio solo se inmunizaron a 131 mil, es decir, el 27% de la meta.

En el caso de la fiebre amarilla, se alcanzó solo un 12.5% de la población objetivo, o sea, 68,220 niños. Para la influenza estacional, se inmunizó a 52,842 menores, lo que representa el 22% de la meta trazada.

Además, el Minsa tenía previsto aplicar la vacuna triple viral a 547,004 niños para protegerlos contra la sarampión, paperas y rubéola, pero hasta junio a penas se inmunizó al 19.3%.

Un caso especialmente crítico es el de las gestantes. Se esperaba vacunar a 271,155 mujeres embarazadas contra el tétano y la difteria, no obstante, solo se alcanzó al 6.2% del total. En el caso de las vacunas para la influenza dirigida a los adultos mayores, el Minsa logró vacunar al 23.7% de los 2′068,891 de ciudadanos previstos.

En el caso del neumococo, se inmunizó a 137,407 niños, es decir, únicamente al 25% de la meta establecida. Mientras que la vacuna contra la varicela se aplicó al 20.4% de los 547,000 menores planificados.

PELIGROSOS REBROTES

Debido a la paralización de las campañas y bajas coberturas de vacunación, entre enero y abril de 2020, se reportaron más de mil casos confirmados de brotes de sarampión en México, Brasil, Chile y Argentina, entre otros países.

Por ello, ante el peligro de que en Perú –además del coronavirus– tengamos que lidiar con otros tipos de enfermedades, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), Ángela Flores, resaltó la importancia de impulsar la continuidad de la aplicación de vacunas.

“Confiamos en la reactivación paulatina de las jornadas de inmunización, junto a un trabajo articulado con el sector, que pueda evitar impactos evidenciados en el pasado, pues existe el riesgo de rebrote”, alertó a Perú21.

Flores calificó como “preocupantes” las cifras oficiales sobre la cobertura de inmunización nacional y dijo que “falta mucho por hacer para que se acelere la reducción de brechas en los programas de vacunación”.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) realizó una encuesta abierta en línea que determinó que las principales razones de afectación del servicio de vacunación fueron el cierre de establecimientos de salud y la falta de personal médico.

“Más de una cuarta parte de los países de América han suspendido las campañas de vacunación de rutina. Semanas o meses de interrupción aumentarán el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, revirtiendo nuestras tendencias de larga data en la región”, señaló la directora de la OPS, Carissa Etienne.

Para la representante de Alafarpe, es probable que estas causales sean similares en nuestro país. “Consideramos que es importante realizar un trabajo articulado entre sector público y privado, una acción fundamental para implementar alternativas necesarias que aseguren la mayor cobertura de vacunación y atención de las personas más vulnerables como los recién nacidos, niños pequeños, adultos mayores y población en riesgo”, puntualizó.

ESFUERZOS DEL GOBIERNO

El objetivo del Minsa para lo que resta del año es aplicar un total 1′500,000 dosis de vacunas para completar el Esquema Nacional de Vacunación de 614,000 niños menores de 5 años en todo el país, lo que significa una inversión de S/650 millones. Esta meta es parte de las acciones que promueve el sector para la reanudación de la atención primaria de salud, a parte de los servicios relacionados al COVID-19.

Además, se espera inmunizar a 1 millón de adultos mayores, especialmente para protegerlos contra la influenza y el neumococo, ahora que estamos en invierno y las temperaturas han bajado.

La prioridad para el Gobierno es vacunar el personal de salud, pues, ellos están más expuestos a las enfermedades y deben estar protegidos para continuar con su labor en la primera línea contra el coronavirus. Se les aplicará vacunas contra la influenza, tétanos difteria y tos ferina, hepatitis B, sarampión, rubeola, paperas y varicela.

Otro grupo importante son las gestantes, los recién nacidos y los mayores de 60 años; estos últimos son una población vulnerable porque a medida que se envejece, el sistema inmunitario se debilita y es más difícil combatir las infecciones.

Actualmente el Minsa está llevando a cabo en Lima la campaña el Tren de la Salud, que recorre los distintos distritos para vacunar a los vecinos.

TENGA EN CUENTA

- El 1 de agosto, la exviceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa, informó que el Gobierno ha destinado S/14 millones para cerrar la brecha de vacunación que se interrumpió con la inmovilización social.

- En 2019, se vacunó a 441,631 niños contra la poliomelitis; a 253,451, contra la influenza; y a 444,787 menores los inmunizaron ante el neumococo.

Infectólogo Julio Cachay: “La vacunación es un prioridad” [OPINIÓN]

Las campañas de vacunación son una prioridad y es necesario que se invierta en el control de enfermedades. Cuando se deja de inmunizar a la población, existe el peligro de nuevos rebrotes.

Para continuar con las campañas en medio de la pandemia hay dos estrategias: los centros de salud pueden ofrecer citas para que los pacientes acudan a vacunarse y no se generen aglomeraciones. O el personal de salud puede salir a vacunar casa por casa.

Por otro lado, es importante que las personas conozcan de la existencia de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que con la colocación de vacunas se logra su eliminación. El número de casos desciende a cero, como ha ocurrido con la poliomelitis.

Un argumento equivocado de los antivacunas es que como han pasado décadas y ya no vemos casos de polio, no es necesario vacunar. Pero eso no es así. No hay casos de poliomelitis, precisamente, porque hay una gran cobertura de vacunas.

Los ambientes donde se apliquen las vacunas deben estar ventilados, el aforo debe estar a la mitad. Es obligatorio usar la mascarilla y protector facial, así como mantener la distancia social.

