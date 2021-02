Alegría, desconfianza y duda son algunos de los sentimientos que ha generado la llegada de la vacuna contra el Coronavirus.

Debido a la rapidez del desarrollo de la vacuna, se ha generado una serie de ideas falsas que han alimentado el escepticismo de algunas personas. Por ello, especialistas de la Asociación “Una Vida por Dakota” dan a conocer algunos mitos comunes sobre la vacuna contra el coronavirus y la verdad para combatir la enfermedad:

1. MITO: Si tuve COVID-19 no necesito vacunarme ¡Falso!

Verdad: Las personas que se enfermaron de COVID-19 aún pueden beneficiarse de recibir la vacuna, debido a la posibilidad de volver a contagiarse de la enfermedad y los graves riesgos para la salud asociados a este virus, siendo recomendable que las personas se vacunen contra el COVID-19 aunque se hayan contagiado anteriormente. Actualmente, se viene investigando por cuánto tiempo las personas estarán protegidas de contraer el COVID-19 después de haber tenido la enfermedad. Los datos iniciales parecen indicar que la inmunidad natural contra el COVID-19 tal vez no dure por mucho tiempo, pero son necesarios más estudios.

2. MITO: una inyección de la vacuna es suficiente ¡Falso!

Verdad: La vacuna Sinopharm requieren dos inyecciones con un intervalo de entre tres y cuatro semanas, y es importante que reciba ambas, debido al refuerzo que brinda está segunda dosis. Si no recibe la segunda inyección, no estará completamente protegido contra la infección.

3. MITO: Si me vacuno contra la neumonía no es necesario vacunarse contra la COVID-19

Verdad: Actualmente, no hay evidencia que muestre un mayor riesgo de contraer la Covid-19 para aquellas personas que se vacunaron contra el neumococo causante de la neumonía. Asimismo, según el Ministerio de Salud, recomienda la vacunación en adultos mayores contra la neumonía, porque ayuda a prevenir algunas complicaciones generadas contra la COVID-19.

Por ello, es necesario aplicarse la vacuna contra la COVID-19, además continuar con el calendario de vacunación que protege de la neumonía y de otras enfermedades infecciosas o respiratorias. Ante ello, se recomienda ingresar a la web www.historiassinneumonia.com donde encontrarán más de 8 mil centros de vacunación más cercanos a tu domicilio para agendar su cita y cumplir con el Esquema Nacional de Vacunación.

4. MITO: Los investigadores aceleraron el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 y no son seguras ¡Falso!

Verdad: La efectividad de las dos vacunas adquiridas por el gobierno peruano son de Sinopharm (79%) y la de AstraZeneca (60-90%), superando la recomendación mínima considerada por la Organización Mundial de la Salud, es decir, como mínimo 50% y preferiblemente no menor a 70%. Además, estas dos vacunas superan en efectividad a las de otras enfermedades contagiosas como la influenza (40 - 60%).

5. MITO: Recibir la vacuna contra el COVID-19 significa que puedo dejar

de usar mascarilla ¡Falso!

Verdad: Las personas que se vacunan contra el COVID-19 igual necesitan poner en práctica los protocólos de bioseguridad. Es necesario continuar usando la mascarilla y mantener por lo menos 2 metros de distancia de los individuos que no viven en su hogar, hasta nuevo aviso. Las vacunas no impiden que el coronavirus ingrese en su cuerpo, solo previenen que contraiga una forma moderada a grave del COVID-19. Todavía no está claro si las personas vacunadas contra el Covid-19 pueden portar y transmitir el virus, incluso si ellas mismas no se enferman.

6. MITO: Recibir la vacuna contra el COVID-19 puede hacerme contraer la enfermedad ¡Falso!

Verdad: La vacuna contra el COVID-19 no puede y no hará que contraigas la enfermedad. Las dos vacunas aprobadas, tienen instrucciones a sus células para que reproduzcan una proteína que forma parte del coronavirus, lo cual ayuda a que su cuerpo reconozca y luche contra el virus, si este ingresa en el organismo. La vacuna contra el Covid-19 no contiene el virus, por eso no puede contraerlo a través de la vacuna. La proteína que ayuda a su sistema inmunitario a reconocer y luchar contra el virus no ocasiona ningún tipo de infección.

7. MITO: Los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 son peligrosos ¡Falso!

Verdad: Los síntomas son iguales a cualquier tipo de vacuna, tales como: dolor en el lugar de la inyección, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza o fiebre que duran por un día o dos. Estos son signos de que la vacuna está funcionando para estimular su sistema inmunitario.

8. MITO: La vacuna contra el COVID-19 ingresa dentro de las células y cambia el ADN ¡Falso!

Verdad: La vacuna contra el COVID-19 que tenemos disponible están concebidas para ayudar al sistema inmunitario a luchar contra el coronavirus. El ARN mensajero de dos de los primeros tipos de vacunas contra el COVID-19 ingresa en las células, pero no hasta el núcleo de ellas donde se encuentra el ADN y cumplen con su tarea de hacer que la célula produzca la proteína para estimular el sistema inmunitario, y después se descompone rápidamente, sin afectar el ADN.

