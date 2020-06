Se conoce que los pacientes asintomáticos al COVID-19 alcanzan un porcentaje alto. Según datos del Ministerio de Salud del Perú hasta el 6 de mayo, los pacientes asintomáticos habrían llegado al 20%. ¿Qué significa ser asintomático? El médico Marco Antonio Montiel, médico infectólogo del hospital Edgardo Rebagliati, nos da la respuesta.

“(Un paciente asintomático) podemos ponerlo en dos escenarios. El primer escenario es aquel paciente que se contagia y dos o tres días después de haberse contagiado va desarrollar síntomas, entonces ese periodo de dos a tres días él está completamente asintomático y transmite la enfermedad”, señaló Marco Antonio Montiel a Perú21TV.

“Hay otro escenario, es aquel paciente que habiéndose contagiado no desarrolla ninguna molestia o en todo caso sus molestias son tan mínimas que pasa completamente desapercibido y no está afectado. Entonces, esta persona igual tiene capacidad de contagiar la enfermedad. Esos pacientes son los más peligrosos desde el punto de vista del contagio porque ellos estarán haciendo sus actividades completamente normales sin tomar precaución porque desconocen de su condición de ser infectados”, añadió el infectólogo.

El especialista aclaró que la capacidad de eliminar partículas virales es idéntica en los pacientes sintomáticos como asintomáticos. Es decir, que ambos pacientes contagian de la misma forma.

¿Llegamos a la meseta del COVID-19?

Marco Antonio Montiel alertó que debido al aumento en el número de casos de los infectados con el nuevo coronavirus aún no habríamos llegado a la meseta, todo lo contrario estaríamos en ascenso.

“Si realmente estuviéramos en la meseta no deberían aumentar tanto los casos nuevos. Yo no creo que estemos en una meseta. Estamos en un franco ascenso y esto probablemente esté en relación a la falta de conciencia de nuestra población, la que no asume el cuidado propio. Sigue saliendo a la calle, sigue desarrollándose en sus actividades normales, especialmente en las zonas periféricas de Lima. Es un problema porque estas serán las personas que caerán enfermas y van terminar en los servicios de emergencia de nuestros hospitales ya colapsados”, advirtió Marco Antonio Montiel.

