Desde este 18 de mayo los niños pueden salir a la calle acompañados de sus padres, por media hora, hasta 500 metros a la redonda de sus hogares pese a estar en cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, la Sociedad Peruana de Pediatría (SPP) alertó sobre los riesgos de esta medida.

El médico pediatra, Roberto Somocurcio, fundador de la web www.pediatraypapa.com, nos explica los detalles del pronunciamiento de la SPP y el por qué los padres deben tener cuidado si deciden sacar a su hijos en plena pandemia.

“Hay un problema epidemiológico (para la salida de los niños), el virus sigue circulando, y todavía hay una tasa alta (de contagios). El segundo (problema) es el déficit de camas pediátricas que tenemos. Si estos niños llegan a complicarse, que bien sabemos son la minoría, pero si aumentan, necesitarán una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Si ya no tenemos en el país camas para adultos, no quiero imaginar lo que pasaría si necesitamos UCI pediátricos”, dijo Roberto Somocurcio a Perú21TV.

“Si la decisión de nuestras autoridades es permitir esta salida, debe basarse en la circulación epidemiológica, quiere decir, cómo está circulando el virus por zonas. Hoy el Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica detallando los distritos de Lima que tienen una alta tasa de contagio. Sin embargo, esto no quiere decir que los otros distritos no tengan contagios, hay que tener en cuenta eso... Los niños se contagian, ellos no hacen síntomas pero contagian”, agregó el especialista.

Somocurcio alertó que las autoridades deben prever la necesidad de camas de UCI y de medicamentos frente a las posibles complicaciones que ya se ven en otras partes del mundo por esta medida. Y aconsejó que los niños salgan a la calle cuando el riesgo sea menor.

Recordemos que: Los niños deben salir con un adulto no mayor de 65 años que viva en su domicilio, no podrán salir con juguetes, deben colocarse mascarilla y solo es permitido salir por 30 minutos a 500 metros de su hogar. Si el distrito tiene alto porcentaje de contagiados, los niños no podrán gozar de esta medida. El Ministerio de Salud publicará alertas sanitarias recomendando las zonas donde sí se puede y no se puede salir.

