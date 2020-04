Miles de personas están siendo infectadas por el nuevo coronavirus y otras han fallecido debido a esta enfermedad. Por eso, médicos y científicos de todas partes del mundo están en la búsqueda de la vacuna para combatir el COVID-19. Nos preguntamos, ¿cuáles son las dificultades para lograrlo?

Según, Arturo Pareja, médico microbiólogo-inmunólogo de la Universidad San Martín Porres, es muy problemático encontrar una vacuna porque es un proceso largo que toma entre uno o dos años, y la mayor dificultad está en descubrir una vacuna que no tenga reacciones adversas tras su aplicación.

“Es muy problemático hacer una vacuna porque es todo un proceso. Primero es un proceso de laboratorio en animales de experimentación, cuando esto resulta, recién se realiza en humanos. Primero en un grupo pequeño, luego en un grupo más grande. Pero para que exista una vacuna puede demorar entre uno o dos años reglamentariamente”, explicó Arturo Pareja.

“Una vacuna tiene que probar dos cosas: primero eficacia. La vacuna tiene que ser eficaz para conferirnos protección contra el virus porque las vacunas no destruyen el virus, sino ayudan al sistema inmune. Segundo, que no nos cauce daño o no nos dé consecuencias posteriores. Allí está el problema, yo puedo probar que la vacuna sirve pero puede darnos efectos adversos incluso provocar la muerte”, añadió el médico microbiólogo-inmunólogo.

El especialista espera que para enero, febrero o marzo del próximo año conozcamos buenas noticias sobre una vacuna para luchar contra el coronavirus.

Arturo Pareja aclaró que los estudios que se hacen en nuestro país no son para encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus sino un suero inmune. La universidad San Martín de Porres ya avanzó el diseño molecular del suero inmune y la próxima semana inicia el proceso del ensayo clínico.

