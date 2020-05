Con el fin de luchar contra el nuevo coronavirus todos los miembros de la familia deben aplicar los protocolos de salubridad en casa. Esto incluye a los niños, quienes deben estar bien informados sobre los peligros de esta pandemia, ¿cómo explicarles? La respuesta la dará el pediatra, Roberto Somocurcio.

“Hay que informarles a los niños con la verdad pero sin asustarlos. Es importante decir que hay un virus circulando, que puede generar una enfermedad. Explicarles que los niños no tienen mucho riesgo de hacer complicaciones pero igual deben seguir los protocolos de salubridad. Recuerden que los niños aprenden con el ejemplo”, señaló Roberto Somocurcio.

“Hoy los niños se ponen ansiosos no solo por el aislamiento social sino porque ven a los padres ansiosos por lo que dice el presidente, por la economía, porque no sabemos qué va pasar y esa angustia lo captan ellos porque son como esponjitas. Entonces, no debemos ni aislarlos en una burbuja ni exponerlos a los medios”, agregó el especialista.

El pediatra aclaró que los niños no son inmunes al nuevo coronavirus, ellos sí se contagian, la diferencia es que tienen menos sintomatologías y complicaciones. Pese a esto recomendó, aplicarles la vacuna contra el neumococo y la influenza.

“No estigmaticemos a los niños, ellos no contagian más que un adulto, contagian igual pero generalmente son asintomáticos. Hoy hay nuevos hallazgo relacionados al coronavirus por ejemplo en el Reino Unido se registró el síndrome de Kawasaki, que es un enfermedad autoinmune que se presenta cuando hay temporada de influenza que es conocido por los médicos”, señaló el pediatra, quien remarcó que no hay que alarmarse por eso.

