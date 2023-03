Según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 1.3 millones de personas entre 20-79 años en Perú padecen algún tipo de diabetes, la enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente lo que genera. Si bien el control de la enfermedad es indispensable para evitar complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, el 65% de pacientes no alcanza este objetivo para obtener calidad de vida.

El Dr. Miguel Pinto, presidente de la Asociación de Diabetes del Perú (ADIPER), señala que la limitación de recursos y el desconocimiento alrededor de los tratamientos disponibles impide que más pacientes tengan acceso a un adecuado manejo de la diabetes. “En Perú, los pacientes pueden tardar entre 3 y 7 años en intensificar su tratamiento para controlarla; la falta de educación respecto a la pertinencia y modo de uso de medicamentos, tanto entre la comunidad médica como entre el público general, es una de las principales barreras”, indica.

El especialista resalta también que muchas veces existe demora en la modificación de la medicación cuando no se alcanzan las metas terapéuticas. “Observamos esta inercia en la prescripción de insulina, cuyo uso adecuado y oportuno puede mejorar significativamente el pronóstico del desarrollo de la diabetes. De allí la importancia de actualizar los esquemas de tratamiento para la enfermedad, de capacitar al personal del sector salud y de educar a la población”.

Con este propósito, Sanofi con el auspicio de ADIPER, llevaron a cabo el “Taller de insulinización en atención primaria”, dirigido a los profesionales de la salud del primer nivel de atención con el objetivo de promover esta práctica de manera apropiada, y así contribuir a disminuir o retrasar las complicaciones crónicas de la diabetes. Según datos del MINSA, solo el 12 % de las personas que padece diabetes tiene un tratamiento con insulina.

La Dra. Cecilia Medina, Gerente Médico de Sanofi en Perú, comentó que es importante fortalecer los conocimientos y las habilidades para el manejo de la insulina y fomentar el abordaje personalizado para conseguir la adherencia a los tratamientos y el control de la enfermedad, en función de las características de cada paciente.

“La diabetes mellitus es una enfermedad con gran prevalencia e impacto en la morbimortalidad. A través de la educación y la actualización médica podemos contribuir a que los pacientes, con el acompañamiento profesional, puedan alcanzar resultados efectivos y tener calidad de vida”, finaliza Medina.

