Estos días en cuarentena lo más probable es que te estés permitiendo comer de todo, pero ten cuidado, porque podrías subir unos kilos demás sino mantienes tu rutina de comida saludable. Para no engordar en este tiempo en casa la nutricionista Lorena Romero nos da los siguientes consejos.

“Lo más importante que debes saber es que no te va a engordar el no estar en movimiento, lo va a hacer el comer cada cinco minutos comidas ultra procesadas. Enfócate en comer comida sana, y no de supervivencia”, asegura Romero.

1. Ten una rutina. Anota los hábitos que desde ahora seguirás, en un cuaderno incluye la lista de metas que te vas a proponer, también programa y organiza tu menú de estos días.

2. Prepara tu comida. Antes teníamos la excusa de que por el trabajo no teníamos tiempo. Date el tiempo para preparar tus alimentos cada día. Hazlo simple: Pollo o pescado, ensalada y papa o menestra.

3. Evita los alimentos muy procesados. Aquí estamos hablando de las sopas de sobre, las barritas de cereal súper dulces y las gaseosas.

4. Mantén tus hábitos de ejercicios. No podrás hacer una rutina compleja y especializada como en el gimnasio, pero con una básica será suficiente. Incluye planchas, sentadillas y abdominales para que no pierdas el hábito de ejercitarte.

5. Toma agua. Así no salgas a la calle, continúa tomando dos litros de agua. Así tu cuerpo estará bien hidratado.

6. Incluye alimentos nutritivos. En las pocas veces que saldrás a comprar, no olvides de llevar atún, frutas, verduras, menestras, cereales y huevos. Olvida las harinas y jugos de caja.

7. Canchita sin sal. Estos días seguro serán de largas maratones de películas en familia, si van a comer canchita prepáralas con mantequilla o aceite de coco, y sin sal.

8. Relación con los alimentos. Finalmente, piensa que esta es una buena oportunidad para que tengas una buena relación con los alimentos, y tu familia, es momento para reunir a todos en la mesa.