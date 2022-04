“Es importante reconocer que la andropausia es parte del proceso de envejecimiento, sin embargo, en la actualidad existen terapias que ayudan a superar los síntomas y continuar con un estilo de vida pleno”, señala el Dr. Ibrahín Echeverría, urólogo de la clínica Urozen.

Una alimentación saludable es clave. “Se debe incrementar la ingesta alimentos con alto contenido en licopeno, un antioxidante protector de la próstata, que se encuentra en frutas, verduras y sobre todo en el tomate”, añade. Eso sí, nada de alcohol ni fumar. “Tanto el alcohol como el tabaco pueden provocar la aparición de los síntomas de la andropausia de forma prematura”, advierte.

La alimentación es fundamental en esta etapa. “En la andropausia se produce una disminución acelerada de la masa muscular, por lo tanto, se deben consumir proteínas para compensarla. Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo ocurre una subida en los niveles de colesterol, por lo que la proteína ingerida debe estar acompañada por grasas instauradas, que se encuentra en las carnes blancas (pollo, pavo, conejo), en los pescados blancos y azules, el huevo, los lácteos desnatados y las legumbres”, explica.

También se recomienda consumir productos altos en zinc, tubérculos, legumbres, cereales integrales, arroz integral, patata, semillas de calabaza, almendras, chocolate negro, entre otros. El zinc es un mineral que ayuda a la producción de la hormona testosterona.

El Dr. Echeverría recomienda disminuir el consumo de grasa saturadas presente en la carne de ternera, cordero, embutidos y comida rápida (chatarra). “Todo esto requiere la asesoría de un nutricionista que determine en base a una evaluación individualizada, para evitar complicaciones con alguna enfermedad asociada”, agrega.

Ejercicios y más ejercicios es recomendable para estar anímicamente activos. Y claro, el yoga “es una práctica excelente para los varones que atraviesan por la andropausia”.

¿Y el apetito sexual? “Es necesario diagnosticar la causa. Se inicia con una terapia que no solo busca solucionar este aspecto, sino que se intenta restablecer el bienestar general del paciente”, remarca.

¿Cómo debe ser el descanso de una persona con andropausia, cuántas horas de sueño debería tener?, preguntamos. “Durante la andropausia aumenta el estrés y se producen alteraciones de sueño, lo que puede reducir la producción de testosterona. En promedio se recomienda tener entre 7 y 8 horas de sueño”, señala el galeno.

“A diferencia de la menopausia, la andropausia es un proceso que no se menciona a menudo. Muchos hombres no saben que pueden estar atravesando por ella o no hacen nada para controlar sus efectos”, finaliza.

