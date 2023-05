Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú existen aproximadamente 4 millones 140 mil adultos mayores de 60 años, una cifra importante que necesita la atención adecuada debido a que conforman un grupo de riesgo al contraer fácilmente enfermedades relacionadas con el envejecimiento .

Ante ello, el doctor Juan Carlos Gómez de la Torre, director médico de laboratorio clínico ROE señala que “a medida que envejecemos, nuestro sistema inmune se debilita, esto significa no solo que tenemos más riesgo de enfermarnos de la influenza u otras enfermedades infecciosas, sino que las consecuencias de estas afecciones pueden ser potencialmente mortales”.

Cabe recordar que una de las formas más efectivas de cuidarse es la vacunación. El especialista recomienda cuatro vacunas que no deben faltar en la agenda de los adultos mayores.

COVID-19: La vacunación contra esta enfermedad reduce el riesgo en adultos mayores de enfermar gravemente y morir, ya que la persona estará más protegida. Si bien la inmunidad no es del 100%, y es posible que de todas maneras se vaya a contraer la afección, los síntomas y secuelas de la enfermedad son menos graves. Recuerda que si te has vacunado, no solo te proteges a ti sino también a tu familia.

Influenza: Para prevenir una infección por el virus de la influenza, agente etiológico de la gripe (“fuerte resfrío”), la cual se puede complicar con otras afecciones respiratorias y de otros órganos. Se ha demostrado que la vacunación tiene una gran eficacia y efectividad en adultos mayores de 60 años, según comenta el doctor Gómez de la Torre. Por otro lado, la OMS aconseja aplicar esta vacuna a los adultos mayores una vez al año.

Neumococo: Esta bacteria produce la mayoría de los casos de neumonía en el mundo. Si no se toman acciones también podría causar meningitis, sinusitis y otitis media en los adultos mayores. La vacunación frente al neumococo es la forma más efectiva de prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

Pertussis, Tétanos y difteria: Estas enfermedades son provocadas por bacterias. Mientras que la difteria se transmite de una persona a otra por contacto directo al toser o estornudar al igual que Pertussis, el tétanos se puede adquirir tras la infección de cortes o heridas. Ante ello, es importante acompañar a la persona mayor a vacunarse contra estas enfermedades cuyas consecuencias podrían ser fatales.

Por la importancia de las vacunas en el adulto mayor, estas deben tener mayor protagonismo entre las medidas preventivas durante esta fase de la vida, tal como las pautas enfocadas en prepararse psicológicamente y el plan de actividades físicas adecuadas para disfrutar sin sobresaltos la edad de la jubilación.

VIDEO RECOMENDADO