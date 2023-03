El verano se encuentra en su máximo esplendor en nuestro país y estamos expuestos al sol y a los rayos UV. En esta temporada es importante proteger nuestros ojos con cuidados especiales.

Al respecto, el oftalmólogo Tomás Gálvez, director del Centro de Excelencia en Glaucoma, brindó algunas recomendaciones para la adecuada protección de nuestra visión, y, así, estar protegidos durante esta época en la que muchos acuden a las piscinas y playas.

Entre las principales sugerencias está el uso de lentes de sol. Estos deben tener ciertas características.

“El objetivo de los lentes de sol es brindar protección contra la luz ultravioleta. Sin embargo, no todos los lentes que uno compra en la calle o encuentra en las tiendas tienen la protección UV que necesitamos. La luz ultravioleta se clasifica en A, B y C, según la longitud de onda que tenga. Tenemos la luz ultravioleta A, que es la más cercana a la luz visible, que atraviesa la capa de ozono y tiene menos energía que la B y la C”, explicó el especialista.

“El problema es que los rayos UV-A, aún con menos energía, pueden llegar al ojo, y pasar a través de la córnea, el cristalino (nuestro lente natural) y la retina. La sobreexposición a luz ultravioleta está relacionada con el aumento de catarata y degeneración macular. Por otro lado, la luz ultravioleta B, tiene menos energía, y se filtra parcialmente por la capa de ozono que nos protege. Y la luz ultravioleta C, que tiene más energía, es filtrada completamente por la capa de ozono. Sin embargo, en caso lleguen, son los más dañinos para la piel y los ojos. Tenemos suerte de que la capa de ozono nos protege. Por eso se sugiere evitar exponerse al sol intenso durante el verano (generalmente entre las 10 y las 2 de la tarde), que puede variar en función a la altitud a la que vivimos”, agregó.





¿Por qué no comprar lentes en lugares de dudosa procedencia?

El oftalmólogo Gálvez mencionó que existen muchas ópticas que no cumplen con los estándares necesarios para la elaboración y venta de lentes, ya sean de medida o de sol.

“El problema es que no tenemos una regulación en Perú y mucha gente compra lentes en la calle, al mejor postor. No hay una regulación, y no se entiende que la prescripción de lentes es un acto médico, un acto que debe ser realizado solamente por un oftalmólogo. También existe un problema al seleccionar los lentes y la diferencia de comprar un lente de 500 soles en una institución de prestigio y un lente 200 soles en cualquier lugar es la cantidad y calidad de los filtros que tenga el lente”, manifestó.

La recomendación es que todos deben pasar por una evaluación a cargo de un oftalmólogo antes de usar lentes de sol en lugar de acudir a una óptica. Es importante entender que mientras que el objetivo de un médico es cuidar la salud, las ópticas tienen como objetivo vender. Vender lentes es su negocio, necesites o no. Se sugiere que el paciente vaya a una evaluación oftalmológica para ver si tiene o no prescripción de medida, porque si acuden directo a la óptica, la óptica cumplirá su objetivo, y se las venderá. Las ópticas sólo deben recibir la receta de algún médico especializado para brindarles el producto, que es la luna de medida. Pero el problema es que muchos de estos sitios hacen la medida de la vista, y con tal de vender, indican medidas que no necesita el paciente.





VIDEO RECOMENDADO:

DINA BOLUARTE RESPONDE sobre el FUTURO DE LA FENATEP Perú21 le preguntó a la presidenta Dina Boluarte sobre el futuro de la FENATEP que ahora buscan sabotear el inicio del año escolar 2023. Esto es #21noticias #p21tv