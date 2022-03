Cuando pensamos en personas con pérdida auditiva, imaginamos que son personas que no escuchan y que, por lo general, suben el volumen de la radio, de la televisión, u otros dispositivos electrónicos para poder escuchar mejor. Sin embargo, el problema de la audición no solo radica en esas situaciones, sino que tiene una connotación mucho más amplia y preocupante.

Las personas con pérdida auditiva no solo tienen dificultades para oír correctamente, sino que al no oír dentro de los límites considerados normales no pueden comprender lo que se les dice, este es el verdadero problema de las personas que presentan esta discapacidad.

‘¿Qué dijiste?’, ‘¿Podrías repetírmelo?’, ‘¿Cómo?’, son algunas de las preguntas que las personas con pérdida auditiva suelen hacer con la esperanza de que les hablen más fuerte y claro para que puedan comprender lo que la otra persona les dice.

La pérdida auditiva impacta a nivel biológico, social y emocional a las personas que lo padecen. Al no poder comprender y entablar una conversación la persona no tiene otra alternativa que aislarse del mundo, de su familia, de su entorno social y laboral, y de esta manera evitarse malos ratos o quedar en ridículo.

En otras ocasiones, las personas con pérdida auditiva optan por usar monosílabos como respuesta, palabras como «sí» o «ya». Dichas palabras no permiten entablar una comunicación sostenida y real, solo ayudan a la persona con pérdida auditiva a salir de esa situación comunicativa que les genera desagrado y mal gusto.

Las personas con pérdida auditiva muchas veces suelen ser el blanco de burlas, debido a que, a menudo comprenden una cosa por otra, por ejemplo: mula por bulla, muslo por musgo, palta por manta, cisne por cine, entre múltiples ejemplos que podríamos mencionar. Lo cual sucede debido a que estas personas no procesan adecuadamente el sonido del lenguaje en su cerebro y entienden en la mayoría de los casos un sonido por otro. Lo que los convierte en motivo de carcajadas, incluso de los propios amigos, compañeros de trabajo y/o miembros de la familia.

Las personas que sufren de pérdida auditiva, o también llamada hipoacusia, suelen sentir vergüenza al comunicarse, puesto que no quieren ser, o parecer sordos. Lamentablemente la información sobre la hipoacusia es tan precaria en nuestros sistemas de salud que no permite que el paciente esté lo suficientemente informado y comprenda que es una dificultad que afecta a miles de personas en el mundo, ya sea por causas hereditarias, congénitas, adquiridas por exposición a ruidos de fábricas, entre otros posibles motivos.

Las personas con pérdida auditiva tienen la gran oportunidad de vivir con la calidad de vida que todos los seres humanos se merecen. Hoy en día, la solución inmediata para la pérdida auditiva es el uso de audífonos digitales, en diferentes tipos de tecnología, tamaños y modelos. Los audífonos para la hipoacusia o pérdida auditiva son una nanotecnología que permite que el paciente no pierda la calidad auditiva y la capacidad de poder comunicarse, además de no afectar el único proceso que nos distingue de todas las especies de la creación: el lenguaje hablado.

Los audífonos deben de ser prescritos y programados por un fonoaudiólogo, un especialista en audición. Recuerda que siempre es mejor prevenir que curar y también que mientras más pronto solucionemos ese problema para oír y comprender no perderás calidad de vida, ni mucho menos calidad de escucha.

Audiopro es un centro audiológico cuya misión es solucionar cualquier alteración o problema auditivo que presentes, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales y reservar una cita con nosotros.

