Preste mucha atención. La contaminación acústica provocada por el congestionamiento vehicular puede afectar de distintas formas la salud de una persona, ya que puede provocar irritabilidad, ansiedad y daños irreversibles en el oído, según refiere el otorrinolaringólogo Francisco Salaverry de la Clínica Ricardo Palma.

Tras señalar que las personas que viven en zonas con un alto flujo vehicular deben cerrar las ventanas de sus casas o usar tapones en los oídos en las denominadas horas punta o cuando la bulla es muy intensa para reducir el riesgo de sufrir una lesión auditiva. “Lo ideal es aislar la vivienda con lunas de cristal templado antiruidos; lamentablemente, la mayoría de las veces esto es imposible”, refiere.

MODIFICANDO HÁBITOS

Escuchar música en el auto suele ser una costumbre muy frecuente. Este hábito puede tener repercusiones serias en la salud auditiva porque promueve el desarrollo de hipoacusia y tinnitus. La música nos ayuda a relajarnos y disiparnos, pero debemos oírla a un volumen adecuado.

Por otro lado, el doctor recomienda usar audífonos que cubran las orejas como máximo 8 horas al día, a un volumen moderado. Además en casa se debe evitar gritar, usar televisores y equipos de sonido con volúmenes muy altos, así como lavadoras en la noche. Si se tiene mascota, hay que educarla para que no se convierta en una fuente de ruido y no cause molestias a otras personas.

Salaverry subraya que tanto la audición como la vista son órganos vitales y forman parte de los sentidos de una persona y hay que cuidarlos desde los primeros años de vida.