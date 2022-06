El invierno 2022 inicia el 21 de junio en países del hemisferio sur como Perú, Argentina o Chile. El frío extremo que caracteriza a esta temporada favorece la aparición de las llamadas enfermedades de invierno en los niños, ¿Cuáles son y cómo prevenirlas? Aquí te ayudamos a resolver estas dudas.

Las bajas temperaturas hacen que muchos pequeños presenten infecciones respiratorias (resfriados, gripe) y alergias, las mismas que deben recibir un tratamiento apropiado para no desencadenar mayores contagios entre los familiares o compañeros de colegio al estar en espacios cerrados, que favorece la dispersión de ciertos virus y bacterias.

Cuáles son las enfermedades de invierno en niños

1. Gripe

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre alta, malestar general, dolor corporal y de cabeza, escalofríos, tos y falta de apetito con una duración aproximada de una semana, aunque muy variable según los casos.

2. Resfriado

Es una patología leve muy frecuente durante la infancia, en la que sus síntomas les producen cierto malestar, pero que no suele tener mayores complicaciones en su salud. Suele provocar secreción nasal, un menor apetito, dolor de garganta, los estornudos y la tos. La fiebre es variable y, por lo general, no más 2-3 días de duración.

3. Bronquiolitis

Esta es otra de las patologías frecuentes en invierno. Es una “enfermedad vírica que causa una inflamación de las vías respiratorias, sobre todo de los bronquios más finos de los pulmones, conocidos como bronquiolos, lo que provoca tos y dificultad respiratoria”, según explican desde la Sociedad Valenciana de Pediatría . Suele comenzar como un resfriado común que deriva en 1-2 días en cuadros de tos intensa y en problemas respiratorios variables, que, en algunos casos, van acompañados de silbidos en el pecho.

4. Faringitis

Es una enfermedad infecciosa que suele presentarse como fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios cervicales.

5. Neumonía

Esta patología en niños es causada por una infección en los pulmones cuyo origen puede ser de tipo bacteriano, vírico e incluso hongos, entre otros gérmenes. Se caracteriza por fiebre alta, mocos o dificultades al respirar.

Muchas de las enfermedades de invierno producen fiebre en los niños, así como otros malestares corporales. (Foto: cottonbro / Pexels)

Cómo prevenir las enfermedades de invierno en niños

En cuanto a las infecciones respiratorias, la mejor forma de prevenir un contagio es evitar que el menor esté en contacto con personas enfermas. Además, la vacuna contra la influenza también puede ayudar a que el niño no se enferme, así como enseñarles la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, en especial después de ir al baño y antes de comer. Otro punto es la ventilación del hogar y no excederse de tiempo en lugares con corrientes de aire que no son beneficiosas para el cuerpo.

Otro punto importante es fortalecer el sistema inmunológico de los niños con una alimentación e hidratación adecuadas. El doctor Jordan Gutiérrez de MAPFRE recomienda consumir frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables, que tengan predominantemente vitaminas D, C, Hierro, y Zinc. Los pescados, los cítricos, los huevos y el yogurt son una buena opción en esta temporada para evitar los resfríos, así como beber abundantes líquidos tibios.

Cuándo acudir a un médico para tratar al niño

El Dr. Manuel Gutiérrez, Director de la carrera de Medicina en la UPC comenta que una vez que empieza la infección respiratoria, esta va a seguir su curso independientemente de lo que uno haga. Sin embargo, es muy importante mantenerse atento a la posibilidad de un cuadro grave o de alguna complicación para acudir de inmediato a un médico, como por ejemplo si hubiera fiebre de más de 3 días, decaimiento mayor al esperado, dificultad para respirar, respiración ruidosa o rápida.

En caso un niño tenga rinitis alérgica, es momento de buscar ayuda médica cuando los síntomas se hacen frecuentes o severos y perturban la calidad de vida y bienestar del niño.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico.

