Más de 20% de peruanos presentan prediabetes, según la Sociedad Peruana de Endocrinología, una alteración donde los niveles de azúcar en la sangre son más elevados de lo normal; sin embargo, no logran sobrepasar los indicadores para considerarse diabetes. Se estima además que esta patología no presenta síntomas, por ello muchas personas no lo detectan a tiempo y no reciben el tratamiento adecuado.

Según la Dra. Rosa Rivera, el rango de pacientes diagnosticados con prediabetes es más alto de lo normal, ya que pueden padecer esta condición por años sin saberlo y aumentando el riesgo de presentar enfermedades cardíacas o cerebrovasculares.

“La prediabetes es una señal de alerta para evitar a futuro una diabetes, cuyo nivel de riesgo puede ser más alto. Lo importante es reconocer que es una condición reversible, siempre y cuando se adapten cambios al estilo de vida” indicó.

La especialista nos comparte 4 datos importantes a seguir para reducir la prediabetes:

Incluir una dieta balanceada alta en fibras y proteínas.

Disminuir el peso en un 7% aproximadamente.

Evitar bebidas azucaradas y cigarrillos.

Utilizar tratamiento farmacológico previa indicación del médico.

Es importante reconocer que la prediabetes es una enfermedad que se puede controlar.

Frente a ello, la Dra. Rivera recomienda acudir a los centros médicos para evaluar los niveles de glucosa, peso y triglicéridos y detectar a tiempo cualquier alteración. Sin embargo, resalta ciertos factores de riesgo que podrían incrementar la posibilidad de padecerlo:

Sobrepeso u obesidad.

Historial Familiar.

Ovarios poliquísticos.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo no recibió a la Comisión de Fiscalización pese a que él los citó en Palacio de Gobierno. Esta es la crónica de como el presidente Pedro Castillo se corrió de responder sobre sus reuniones clandestinas.