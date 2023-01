En la actualidad, las personas que se someten a una cirugía estética buscan principalmente conservar la naturalidad y la expresividad. La acogida de estos procedimientos han crecido en el Perú. Por ello, Juan Manuel Pantoja, Cirujano Plástico especialista en AntiAging y Director Médico de Clínica Ama, nos brinda algunos alcances de cómo viene trabajando en este rubro en el Perú.

¿Cómo viene comportándose en el mercado peruano de medicina y cirugías estéticas?

El mercado peruano está en crecimiento. En los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento anual de tráfico de pacientes del 20%, aproximadamente. En nuestra clínica, el promedio de atenciones bordea los 800 a 1000 pacientes por mes. Asimismo, en diciembre pasado logramos superar los 1200 pacientes mensuales, esperamos para este 2023 llegar a superar las 1500 atenciones mensuales, lo que nos ubica como líderes en la región en atención y tratamiento de pacientes estéticos.

¿Cuáles son las tendencias para este 2023? ¿Qué sector está presentando un cambio considerable en solicitar estos servicios?

Las tendencias son bastante específicas, la estimulación de colágeno para recuperación de tejidos en rostro y cuerpo son los tratamientos más buscados e investigados en los últimos años por los principales laboratorios del mundo.

Los bio estimuladores (de colágeno) logran sustituir en muchos casos a los ya bastante conocidos ácidos hialurónicos, los cuales lograban un gran resultado, pero no conseguían reposición y mejora tan duradera y notoria como los primeros. En rostro, podemos lograr reducir hasta 10 años a una paciente sin realizarle ninguna cirugía. En el caso corporal, podemos lograr reafirmar el glúteo y aumentar medidas en esta zona sin necesidad de pasar por el quirófano, todo en una sola sesión.

¿Cuál es la importancia del postoperatorio para la recuperación del paciente?

El postoperatorio es igual de importante que el procedimiento quirúrgico, pero hoy por hoy se cuenta con tecnología de punta que permite al paciente reincorporarse a la vida laboral al paciente en los primeros 3 a 7 días, dependiendo del procedimiento que se realizó. En el 2023 realizamos 226 cirugías, aplicando los más altos estándares de calidad y seguridad del paciente y logrando cambiar las vidas de nuestros visitantes.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta antes de hacerse una cirugía plástica o procedimiento estético?

Es necesario que todo paciente interesado en realizarse un tratamiento estético o plástico pase por la evaluación de un especialista. Allí se diagnosticará y presentará un plan de tratamiento, indicando los tratamientos que necesita y el número de sesiones necesarias para alcanzar los objetivos fijados.

Asimismo, se debe evitar a toda costa aplicarse productos que no tengan la certificación y reconocimiento internacional, acudir a lugares no reconocidos o tratarse por personas que no son médicos.

Para procedimientos quirúrgicos, es necesario que sean realizadas en una clínica con todas las certificaciones y categorizaciones nacionales e internacionales, siempre utilizando la tecnología que existe hoy por hoy para cirugía plástica. En AMA somos centro de referencia en Latinoamérica de los principales laboratorios de cirugía plástica y medicina Estética.

¿Cómo verificar que nuestro médico cirujano esté apto para operarnos?

Es importante que se verifique que su médico esté inscrito en el colegio médico como dermatólogo cirujano plástico o médico estético, pero principalmente es un fundamental acudir a clínicas que tengan todas las certificaciones.