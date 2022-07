En la actualidad, el parto por cesáreas predomina en los países en vías de desarrollo por las diversas ventajas que trae en la vida de la madre y el bebé. Sin embargo, esta técnica que en algún momento sirvió para salvar ambas vidas, ahora se está induciendo de manera injustificada en el Perú.

En los últimos años, hubo un aumento en el parto institucional, es decir, las mujeres embarazadas que prefieren recurrir a un establecimiento de salud privado o público para ser atendidas por un profesional de salud calificado. Según señala la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2021, este tipo de atención ha ido en aumento al transcurrir los años desde el 2009 (81.3) a 2021 (93,2%).

Este informe también indicó que entre los años 2016 y 2021, la atención por comadrona disminuyó de 3,9% a 2,7%. De igual manera, por ámbito geográfico se observa una diferencia de 15,8 puntos porcentuales entre el área urbana y rural (96,9% frente a 81,1%); es decir, también está predominando el parto institucional en las zonas rurales del país.

A pesar de ello, las defunciones maternas ocupan el segundo lugar dentro de las causas de mortalidad que afectan a las mujeres, según la Organización Mundial de Salud (OMS). Cada año mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto unas 287 000 mujeres en todo el mundo, el 99% de ellas en países en vías de desarrollo, como el Perú.

Foto: ANDINA

El Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea señala que en el 2021 hubo 462,833 nacimientos en el Perú, de los cuales 180,529 fueron cesáreas, es decir, un 39% del total de mujeres fueron sometidas a esta cirugía para traer a sus hijos al mundo.

Parece que, en el Perú, realizar una cesárea se ha vuelto una práctica cotidiana y las estadísticas lo demuestran. Pese a que, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que la frecuencia de cesáreas practicadas, no deben superar el 15% del total de partos porque no hay indicios de que mejoran las tasas de mortalidad.

Referente a eso, en el 2015, la OMS publicó un informe en el que destacó la necesidad de reducir intervenciones innecesarias que “no se pueden justificar médicamente”. Inclusive enfatizó que: “La cesárea podría ser necesaria cuando el parto vaginal entrañe un riesgo a la madre o el bebé, por ejemplo, debido a trabajo de parto prolongado, sufrimiento fetal, o porque el bebé está presentándose en una posición anormal”.

GENES EVOLUTIVOS

En el 2016, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences señaló que el aumento de cesáreas se debe a genes evolutivos originados por la intervención médica en los partos. Es decir, las cesáreas han salvado la vida de bebes con las anomalías para parir de sus madres, provocando un aumento de complicaciones que terminan en nuevas cesáreas futuras.

Es decir, hace 100 años, las mujeres embarazadas que tenían una pelvis angosta morían dando a luz o sus bebés, porque no había intervención médica que las pudiera salvar, lo que disminuía la probabilidad de pasar esta característica física a su descendencia.

Por ello, los nacimientos por cesárea están teniendo un gran impacto en la evolución humana en los últimos años, ya que los investigadores estimaron que la tasa global de casos en los que el bebé no podía pasar por el canal de parto de la madre era del 3%, y ahora es del 5%, según el informe.

EL PARTO NATURAL

Uno de los principales defensores del parto natural en el Perú, el doctor Antonio Lévano, señala que el aumento de cesáreas se debe “por comodidad de los doctores al programar cesáreas” y resalta que “las cesáreas duran una hora de trabajo y el parto natural puede ser horas”. Es decir, los médicos llegan a fomentar un parto por cesárea debido a la comodidad, ya que un parto de esa característica es rápido, programado y sin dolor.

Foto: Andina

Lévano señala que las cesáreas pueden generar riesgos de prematuridad. “[Los médicos] están sacando bebés prematuros por comodidad. Están programando [cesáreas] a las 37 semanas”. También enfatizó que “programar una cesárea debe ser agendada por encima de la semana 39. Si los están sacando dos semanas antes, adelantaría el nacimiento del menor y generaría impactos importantes a lo largo de la vida de ese recién nacido”.

Lévano también añade que, en algunos lugares, existen incentivos financieros para el doctor en caso de partos planeados con fecha fija, especialmente en centros privados. “A un médico le pagan la mitad por un parto natural que por una cesárea”.

Referente a eso, según la investigación sobre el aumento de cesáreas en el Perú, realizada por el médico Alejandro Arrita Herrera y publicada en 2007, este fenómeno se manifiesta desde que la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud de 1997 creó las bases para dinamizar la participación del sector privado en el mercado de salud a través de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

Estas EPS estarían representando cerca del 50% de las fuentes de ingreso de las clínicas privadas y centros médicos organizados. En el caso particular de los partos, la creación de las EPS ha coincidido con el aumento en las tasas de cesáreas que se ha acelerado con la posterior consolidación del sistema, según Arrieta.

(Foto: Andina)

Mujeres de mayor adquisición económica tienen el 70% de partos por cesárea

Otra causa en el incremento de las cesáreas en el país se debe por la elección de la madre, dado que las mujeres de nivel socioeconómico alto creen que es una forma civilizada de dar a luz, tal como sugiere la corriente denominada ‘too posh to push’ en países desarrollados.

Esto se vio evidenciado en el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, que indica que de los 462,833 nacimientos en el Perú, 180,529 fueron cesáreas durante el 2021. El cuarto quintil y el quintil superior tuvieron (70%) 127,136 cesáreas, a diferencia del quintil inferior que solo 5,166 recurrieron a partos por cesárea.

Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Linea. (Foto: Captura de pantalla)

El aumento de cesáreas en el Perú en los centros de salud públicos y privados, evidencian que estas practicas médicas son eficaces para salvar la vida de las madres y los bebés solo cuando corren peligro. Sin embargo, según la OMS, las tasas de cesárea superiores al 15% no están asociadas con una disminución en las tasas de mortalidad materna y neonatal. Lo ideal es que las cesáreas deban realizarse solo por razones médicas de riesgo.

En el país seguirá en aumento el número de cesáreas, tanto en el área rural como urbana, así como también en las mujeres de todos los estratos sociales, para las que un parto con esta técnica será una opción inducida y no una decisión propia.

Posiblemente, el parto vaginal sea ahora considerado como vintage, tras los modernos aparatos tecnológicos que brindan un parto menos doloroso y sencillo para las madres. Pero, dependiendo de las semanas de gestación, esta no sea la mejor opción para el bebé.

Además, este procedimiento posiblemente lleve a la desaparición de las comadronas o parteras, y con ellas sus técnicas ancestrales que se emplearon antes de contar con centros de salud o médicos obstetras.

VIDEO RECOMENDADO

Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo se deja ver al descubierto en video OFRECIENDO OBRAS. Conversamos con la abogada penalista Romy Chang. Además DE MAL EN PEOR, dos de cada tres peruanos perciben que el Perú esta retrocediendo a su PEOR NIVEL en 31 años. Sacan a Omar Tello de la coordinación de las Fiscalías Anticorrupción. Regresa USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS en espacios cerrados, conversamos con Raúl Urquizo decano del CMP.