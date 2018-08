Las redes sociales, en la actualidad, se han convertido en tribunas en donde cualquier ¿'persona'? puede lanzar insultos, agresiones y bajezas con la confianza de que una pantalla de celular o de computadora siempre servirán como su resguardo de anonimato.

El caso de Carlos Alcántara indignó a más de uno: un sujeto, quien no le gustó la película que protagoniza este actor, arremetió contra el hijo de este, ofendiendo contra la enfermedad que padece el menor. Sin poder hacer nada, 'Cachín' solo respondió:

"Estoy indignado y con un dolor en el corazón. No puedo creer que un peruano pueda escribir esto, solo quiero llegar a mi casa y abrazar a mi hijo Lorenzo y decirle lo mucho que lo amo".

ENVIDIA Y AUSENCIA DE SENSIBILIDAD

Carmen González , experta psicoanalista, fue consultada por Perú21 para que nos explique la motivación de aquel vil individuo, conducta que se repite como fábrica en esta sociedad indolente.



"Debido a sus propias limitaciones, tiene mucha envidia por lo logrado por Carlos Alcántara. Esa es una agresión propia de quienes no tienen la condición de persona. No tuvo límites en su agresión por lo intensa que fue", argumenta.

¿Por qué González sostiene que aquel usuario de redes sociales no es una persona? Ella lo explica: "Son personas aquellas que tienen sensibilidad por el otro, eres persona cuando tienes respeto hacia la otra persona y posees una consideración elemental".

De acuerdo con la especialista, el móvil por el que aquel sujeto arremetió de tal manera contra Alcántara es porque "estamos frente a un agresivo verbal sin límites que se esconde detrás de un teclado. No se puede realizar tales agresiones en las cuales el otro no puede defenderse".

Este fue el denigrante insulto hacia el hijo de Carlos Alcántara. Este fue el denigrante insulto hacia el hijo de Carlos Alcántara.

GOLPES BAJOS

Los golpes bajos en discusiones o en debates no están permitidos. Al igual que en los deportes de contacto, tales arremetidas están prohibidas porque la otra persona no tiene cómo defenderse. ¿Cómo hacerlo si se burlan de una discapacidad?

La doctora González ejemplificó con otro caso:

"Cuando las personas tienen un nivel de desarrollo precario, pueden discutir con una mujer y decirle 'estoy con otra porque tú eres una vieja' o porque 'tu mamá es una ignorante'. Son agresiones en las cuales no podemos defendernos porque son aspectos muy personales".



"ESTA EDUCACIÓN NO NOS ENSEÑA A PENSAR"

Para la psicóloga, aquel accionar de ese sujeto se debe a que, como sociedad, no hemos evolucionado. Si es que a nuestro entorno lo medimos en edades cronológicas, González indica que "ni siquiera hemos llegado a ser adolescentes" .

"Somos el resultado de varios gobiernos que no han respetado al pueblo. Ellos son como los padres de este país y, si ellos fallan, las personas de a pie, también. Vivimos en una sociedad impulsiva, inmadura y agresiva, con precario desarrollo emocional".

En opinión de ella, se necesita de líderes con desarrollo emocional "y que hablen con la verdad".

"Esta educación no nos enseña a pensar y por eso no vemos la realidad. Por ejemplo, el friaje no mata. Eso es mentira. Lo que mata es el robo porque eso hace que no tengan calefacción, medicinas... ¿cómo en otros países hay más frío y la gente no muere?", se preguntó finalmente con clara indignación.