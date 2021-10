Solo el año pasado, 1824 mujeres perdieron la batalla contra este cáncer informacion clara que brinda la Liga Contra el Cáncer quien ha iniciado la campaña #CapturaElCáncer a la cual se ha unido Los Juanelos.

El 95% de los casos detectados a tiempo de Cáncer de Mama tienen cura. Estas cifras demuestran la importancia de promover una cultura preventiva y que más personas le pierdan miedo a los chequeos preventivos como prioridad a fin de salvar vidas.

Por ello, Los Juanelos se unieron a la Liga Contra el Cáncer y lanzaron una canción que busca motivar a las mujeres a perder el miedo a los chequeos preventivos. Esto se realiza en el marco de la campaña #CapturaElCáncer iniciada en octubre y que se mantendrá todo el mes, con actividades centradas en la prevención e incentivando a realizar despistajes gratuitos de despistaje y exámenes a precios solidarios.

En el video que ya se encuentra en Youtube, Los Juanelos, conformados por Don Pedro, Maestro Terry y Manguera, actúan como la conciencia de una joven y la invitan a hacer caso a los indicios que le da su cuerpo para que vaya a hacerse un chequeo. Todo esto con una canción que toma como referencia al himno de Rock n’ Roll Bohemian Rhapsody de la banda Queen.

“Los Juanelos son un grupo muy querido por todos los peruanos y estamos muy felices de contar con ellos en esta lucha contra el cáncer. Estamos seguros que esta canción ayudará a que muchas mujeres relacionen los chequeos con algo de rutina, sin miedo y con mucha responsabilidad sobre su salud.”, afirmó Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Campaña de despistajes

Además, La Liga Contra el Cáncer estará realizando los despistajes (diagnósticos clínicos) en sus Centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727), durante todo el mes de octubre por una donación de 35 soles. Atenderán con todos los protocolos de bioseguridad en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Los y las interesados que deseen programar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 2040404, escribiendo al WhatsApp 988562238 o a través de la página web www.capturaelcancer.com.

