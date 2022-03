Identificar el nivel de radiación ultravioleta (UV) al que estamos expuestos los peruanos ya no será una tarea difícil gracias a las Pulseras UV, un elemento de protección creado por la iniciativa “Por un Perú Sin Cáncer” para alertar a la población de los peligros a los que se expone, al ser el Perú el país que recibe la radiación UV más alta del mundo.

Si bien la luz solar es beneficiosa para la salud de las personas, esto solo se da siempre y cuando sea en cantidades limitadas y con la debida protección para prevenir prevenir enfermedades relacionadas como el cáncer de piel. Sin embargo, aún existe la idea de que en los días nublados no nos “quemamos”, y, por lo tanto, no nos afecta la radiación, pero esto no es del todo cierto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80% de la radiación UV solar puede atravesar la nubosidad poco densa, y la neblina de la atmósfera puede incluso aumentar la exposición a la radiación UV.

Por esta razón, la Pulsera UV, creada por la asociación sin fines de lucro “Una Vida por Dakota”, contiene un sensor UV, fotosensible, que permite cambiar el color, de blanco a morado, con la intensidad de la radiación UV.

A mayor radiación, mayor intensidad de morado, lo que indicará que se deben usar elementos de protección como el bloqueador solar, gorros de ala ancha, entre otros:

1. Intensidad baja: La protección no es necesaria.

2. Intensidad media: Es necesaria la protección: bloqueador solar, lentes de sol, sombrero

de ala ancha y ropa holgada que cubra las partes del cuerpo expuestas, entre otros.

3. Intensidad Alta: Es importante que se continúe protegiendo la piel con elementos de protección.

4. Peligroso: Evitar estar al aire libre.





La asociación donará estás Pulseras UV a la población más afectada a la radiación, como son los trabajadores municipales, policías, taxistas, motorizados de delivery, comerciantes, deportistas, albañiles, canillitas, heladeros, pescadores, bañistas, entre otros.

Asimismo, para que la institución pueda continuar realizando acciones de prevención a nivel nacional, como despistajes preventivos de cáncer de piel, charlas informativas, entre otras, se pondrá a la venta las Pulseras UV por un valor simbólico de s/. 5.00, las mismas que se podrán adquirir a través de la web www.elsolqueayuda.com y en Mall Plaza de Bellavista de viernes a domingo.

