Ante la especulación sobre un posible desabastecimiento e incremento de precio del paracetamol, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), informó que en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) del país y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima se viene fiscalizando que las farmacias y boticas tengan disponibilidad de medicamentos genéricos esenciales.

La directora general de la Digemid, Carmen Ponce, precisó que existe una lista de medicamentos genéricos que las boticas y farmacias están en la obligación de tener para ofrecer a la población. En dicho listado se incluye al paracetamol.

“Estamos coordinando con las direcciones de medicamentos del país para que ellos operativicen las fiscalizaciones, son ellos quienes deben supervisar que el medicamento esté disponible. La población tiene derecho a que le muestren el medicamento genérico”, indicó.

En ese sentido, recordó que el Decreto Supremo N° 026-2019-SA ordena a todas las farmacias y boticas en el país, incluidas las que están dentro de las clínicas, tener una lista de 34 medicamentos genéricos prioritarios disponibles para vender al público.

“Alrededor del 60 % de farmacias cumple con ofrecer los medicamentos genéricos, el 40 % incumple y se aplican los procedimientos sancionadores”, añadió Ponce.

No existe desabastecimiento de paracetamol

La titular de Digemid aclaró que no existe desabastecimiento de paracetamol, sino un aumento de la demanda, debido al incremento de los contagios de la COVID-19. Detalló que, en circunstancias normales se consume alrededor de 7 millones de unidades de paracetamol al mes, pero en el anterior pico de ola, se ha llegado hasta 14 millones.

Cabe indicar que a través del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos (http://opm.digemid.minsa.gob.pe/#/consulta-producto), el ciudadano puede consultar qué farmacias y boticas tienen el medicamento y su precio.

En caso que, al momento de la compra, el precio no coincida con el reportado al Observatorio, las personas pueden denunciar a la farmacia o botica ingresando al portal web de la Digemid.

Por otro lado, Carmen Ponce invocó a la población a no automedicarse, y no usar antibióticos si se ha contraído la COVID-19, pues estos no tendrán efecto terapéutico alguno por tratarse de un virus y recomendó que, ante cualquier molestia, consultar a un médico.

VIDEO RECOMENDADO:

Hugo Chávez, el gerente general de Petroperú le dio poder al procesado Guillermo Reynoso para que los represente ante las autoridades judiciales, militares o policiales. Además, la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo si la organizó Karelim López. También, ministro del Interior acusa a Gallardo de interferir en investigaciones de la Diviac. Y el derrame de petróleo en Ventanilla llegó hasta Ancón.