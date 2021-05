El embarazo es un proceso en el que una mujer pasa por diversos cambios físicos y emocionales, y teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, además de las preocupaciones naturales de esta etapa, se puede sentir miedo e incertidumbre frente a la pandemia debido a que la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus cambió radicalmente nuestros días desde hace más de un año.

En la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria (18 al 24 de mayo), la Dra. Sabrina Morales, directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Norbert Wiener, nos brinda recomendaciones y alcances oportunos para las mujeres gestantes en tiempos de COVID-19.

“Una mujer gestante requiere de un ambiente tranquilo y sereno para llevar su embarazo de la mejor forma posible. En la situación en la que nos encontramos es normal que sientan una carga emocional adicional debido a la emergencia sanitaria y las incertidumbres del momento.”, indica la especialista.

COVID-19 y embarazo

De acuerdo con los últimos estudios presentados sobre el tema, a partir del segundo trimestre y debido a las mutaciones del virus, se ha observado que se producen más cambios inflamatorios en la madre infectada por la COVID-19, lo que puede afectar sus órganos y el funcionamiento de todo su sistema, perjudicando la evolución normal del embarazo y arriesgando al bebé a un nacimiento prematuro.

“Si una mujer embarazada se llega a contagiar del virus de la COVID-19 es sumamente importante que mantenga la calma, pero que actúe con rapidez para proceder con el aislamiento y los cuidados correspondientes brindados por su médico obstetra. Recordemos que es muy importante también darle especial atención a la alimentación de las madres que están luchando contra el virus”, afirma Morales.

Por otro lado, es interesante resaltar que diversos estudios están evidenciando que las madres embarazadas que han sido inoculadas con las vacunas contra el virus de la COVID-19 transfieren a sus hijos anticuerpos. “En recientes investigaciones científicas publicadas por la Royal College of Obstetricians and Gynaecologists y la Royal College of Midwives, por ejemplo, se ha observado que crecen las evidencias de una transmisión de anticuerpos al bebe a través de la leche materna, incluso, se ha demostrado una transferencia de anticuerpos al bebé luego que la madre tuvo la enfermedad o fue vacunada. En ese sentido, por sus múltiples beneficios, la lactancia materna es la primera elección para alimentar al bebé aun si la madre está pasando por la enfermedad”, señala la especialista.

Morales hace énfasis en la importancia de la lactancia materna aún si la madre está infectada por el virus de la COVID-19, por lo que recomienda tomar medidas de bioseguridad para proteger al recién nacido. “Lo recomendable en estos casos es que la madre use mascarilla, sea minuciosa con el lavado de manos; mínimo por 20 segundos y que maneje sus síntomas regularmente durante el día bajo supervisión médica”, agrega.

