No aprobó literatura y el puntaje total no le alcanzó para ingresar a la universidad en su primera postulación. Se deprimió. “Mi voz interna fue muy dura conmigo misma. Me decía: yo debí haberlo hecho bien, no debí ponerme ansiosa”, recuerda.

A sus 17 años llevaba consigo todos los pergaminos posibles. En el colegio había ganado los juegos florales de poesía y cuento, también un concurso municipal de poesía. Era parte del tercio superior en la escuela y en literatura ostentaba las mayores notas; fue su primera opción para seguir en la universidad. Pero le quedaban dos alternativas: educación inicial y psicología. La primera no había como carrera universitaria.

La psicóloga Antonella Galli tiene 40 años. Es psicoterapeuta cognitiva conductual. También publica todos los lunes, a las 9 a.m., una videocolumna en las plataformas digitales de Perú21. Y acaba de editar su segundo libro. Sé feliz (2019) y Tú importas. Manual para ser tu mejor amigo/a (2021, Caja Negra) son tal vez las formas que adquieren la revancha, la reivindicación; claro, sin proponérselo como tales, solo entregada al acto de escuchar y escribir. “Mi instinto es ayudar”, me dice, siempre con una sonrisa.

Pero aún le da vueltas a la posibilidad de estudiar algo relacionado a literatura, y tal vez cerrar aquel círculo.

-¿Por qué es necesario decirle a la otra persona ‘tú importas’?

Hay muchas personas que más abocan su vida hacia los demás que a sí mismos. Parece obvio decir “tú importas”, pero hay personas que realmente no les dan esa importancia a sus propias vidas. El libro nació con la idea de que las personas se conecten con ellas mismas, y digan: “quizás es momento de pensar en mí”, porque yo no puedo ser feliz si primero no me importo a mí misma.

-Pero en nombre de la abnegación dedicamos nuestras vidas a otras personas. ¿En qué momento podemos saber que nos estamos excediendo?

Imagínate que toda la noche preparas un rico caldo de gallina. Viene alguien, te pide un poco y le das. Luego viene otra persona, te pide y le das. Y así vas dando hasta que te encuentras con el recipiente vacío. Toda esa rica sopa se la diste a todo el mundo pero te quedaste sin ella. A veces das tanto a los demás, que nos quedamos con ese espacio vacío.

-Sin embargo, hay gente que es feliz dándole todo a los demás.

Y está bien pero mientras reserve un poco para ella misma. A veces somos mucho mejores personas con los demás que con uno mismo. Para este libro entrevisté y pregunté qué es ser un mejor amigo, y así nacieron los capítulos. El primer paso es prestarte atención, donde hablo de las emociones, que no son positivas o negativas, pero percibimos que son negativas y queremos evitarlas. El siguiente paso es escucharte: ¿eres comprensivo contigo mismo?, ¿cómo te hablas?, ¿es una voz tuya o es la de alguien del pasado, quizás es la voz de tu mamá, papá? En este enfoque empiezas a enamorarte de ti mismo. El tercer punto es ser honesto contigo mismo, fíjate que está bien y qué te perjudica. Así empezarás a cuidar tu salud física y emocional, empezarás a responder más sanamente y a quererte a ti mismo, y no un querer perfecto sino imperfecto. Si soy ansioso, soy ansioso pues. El quererte es conocerte cómo eres para no desvalorarte. También tienes que respetarte, poner límites. Para el libro también encuesté a 150 personas sobre cómo estaban pasando la cuarentena. Uno necesita siempre un espacio para engreírse a sí mismo, automotivarte. Es un poco llegarte a enamorar de ti.

-Tener como un ritual con uno mismo.

Al final del libro hago como un recetario emocional. ¿Cómo afrontas un día difícil? Algunos dicen que se hacen masajes, comen algo rico. De repente cuando tienes un día difícil solo te echas a dormir, pero los testimonios que recojo te van dando ideas, te vas conectando con las experiencias de los demás. Al final, uno mismo hace sus recetas.

-¿Con la pandemia, la salud mental cuán afectada está?

Por la pandemia aumentó el nivel de depresión y ansiedad. Los jóvenes han perdido dos años de su vida social.

-¿Para quienes están en los límites de la adolescencia es más difícil?

Por ejemplo, los que están en cuarto y quinto de secundaria, tus últimos años de colegio, empiezan a tener más independencia y te dejan salir un poco más, empiezas a descubrirte, pero todo eso se ha truncado.

-¿La autoestima del peruano goza de buena salud?

Yo creo que los peruanos somos muy bonachones (ríe), y entonces queremos engreír mucho al otro, y a veces nos olvidamos de nosotros mismos por ser tan ‘engreidores’. El peruano, como ha sufrido mucho, es muy empático, es muy fácil que se conecte con el sufrimiento de los demás.

-¿Pero tenemos la autoestima en el lugar adecuado?

Tenemos mucho para estar orgullosos. Y la autoestima depende de cada persona y de las crianzas que tengamos; si siempre te dicen: “hijito, tú no”, repetirás eso: “el otro, pero yo no”. Ahora, sí creo que el machismo puede influenciar en este estilo de vida ‘sacrificado’, que ya en las últimas generaciones está cambiando. Hemos venido de generaciones donde la mamá sacrificaba ejercer su carrera por cuidar a los chicos.

-¿Y qué se hace cuando el miedo influye en la autoestima?

Como dice Nelson Mandela, el coraje no es la ausencia del miedo sino seguir adelante a pesar del miedo. Hay diferentes tipos de ansiedad: la paralizante y la que te hace salir corriendo, y la forma evolutiva de afrontarlo es aproximarte a lo que temes.

-¿Y en qué momento usted se dice: ‘tú importas’?

Durante la pandemia tuve un momento en que me sentí decaída. Creo que en estos dos años de pandemia todos en algún momento se han sentido medio deprimidos. Pero cuando empecé a escribir Tú importas, me ayudó mucho. La escritura también es terapéutica.

- “Soy Antonella Galli Cambiaso. Tengo 40 años. Nací en Lima. Tengo nacionalidad peruana e italiana pero por el segundo apellido de mi mamá porque ella es Cambiaso Rosingana. Ingresé a Psicología en la Universidad Cayetano. Soy psicoterapeuta cognitiva conductual”.

- “Trabajo sobre la ansiedad, la depresión, la autoestima. Hice una maestría en Psicología Clínica de la Salud en la Universidad Ricardo Palma y también hice estudios de posgrado sobre Medicina, mente, cuerpo en la Universidad de Harvard, e hice dos posgrados en Holanda”.

- “También he estudiado en Argentina Terapia de familia y Terapia de pareja. Y otras especializaciones y actualizaciones. Tengo otro libro que está por publicar, que ya lo escribí: Te acompaño, que nació a partir del dolor, del duelo, un momento que todos pasamos. Y me gustaría estudiar literatura”.

