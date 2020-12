Por Karla Luna, fundadora de lāal yoga www.laalyoga.com

Un reporte elaborado por el Ministerio de Salud precisa que el 70% de peruanos vio afectada su salud mental a causa del COVID-19. De acuerdo a este documento, la línea telefónica de apoyo psicosocial 113 del MINSA, atendió llamadas de peruanos que vieron afectada su salud mental. Más del 80% de ellos requirió apoyo por cuadros de estrés y un 12% mostraron síntomas ansiosos y/o depresivos.

El 2020 ha sido, sin duda, un año desafiante para todos. Debimos asumir el reto de no salir de casa, de perder a un ser querido, de cambiar de forma abrupta nuestras rutinas y de adaptarnos a una nueva normalidad en el ámbito familiar, laboral y social. En este contexto, es inevitable que nuestra salud mental esté siendo puesta a prueba y nos invite a buscar distintos caminos para encontrar calma en medio de la incertidumbre.

Si la pandemia y cuarentena forzada le han dado un giro de 180 grados a tu vida y sientes que aún no logras estabilizar tus emociones o te sientes agobiada por toda esta situación; la práctica del yoga podría ser una herramienta muy útil para ti. No en vano su popularidad ha crecido tanto en los últimos años, debido a los testimonios de miles de personas quienes han aprendido a enfrentar el día a día con una mirada distinta, gracias a su práctica diaria. No en vano, el yoga es la disciplina recomendada por la ONU como un método valioso para enfrentar la sensación de incertidumbre generada a partir de la crisis sanitaria que se traduce en altos niveles de estrés, ansiedad y en muchos casos depresión.

Paz y calma en la tempestad

Algunos testimonios de los beneficios de yoga a nivel del país lo encontramos en Jessica Vega-Punch, creadora del Blog Yoga o clonazepam, quien recomienda la disciplina como acompañamiento para tus días si en estos momentos estás lidiando con la ansiedad, la depresión o si te encuentras en un momento donde aún no logras encontrar tranquilidad mental o emocional. Otra manifestación de los beneficios del yoga y la meditación, es Daniela Sarfati, reconocida actriz peruana, quien como a todos nosotros le ha tocado vivir momentos difíciles y ha encontrado en la disciplina del yoga y la meditación una herramienta útil que la acompaña día a día. Actualmente, a través de sus redes sociales, comparte su crecimiento y nueva perspectiva frente a la vida.

Como ves, la disciplina del yoga ha tocado miles de corazones, mentes y espíritus en el mundo trayendo bienestar a sus vidas. Si aún no te has animado a practicarlo, recuerda que siempre es un buen momento para empezar a probar nuevas formas de cuidar y preservar nuestra salud mental. No importa la edad que tengas o el estado en el que te encuentres en este momento, lo maravilloso del yoga es que puede adaptarse a todas las condiciones y practicarse en cualquier momento o espacio.

La principal herramienta que vas a necesitar para iniciar con el yoga es tu cuerpo y tu mente en total concentración. Adicionalmente, puedes acompañar tus practicas con un mat o tapete antideslizante, bloques y correas que te ayuden a perfeccionar tus alineaciones en cada postura o asana, logrando con ello, un momento de conexión ideal con tu cuerpo y con el mundo. Si de espacio se trata, para la práctica de yoga solo necesitarás un lugar tranquilo donde te sientas cómodo y puedas realizar las posturas sin dificultad. Ideal para ser practicado dentro de casa; sobre todo ahora que diferentes profesores y estudios de yoga han implementados plataformas digitales para sus clases online.

Estamos cerrando el 2020 de grandes aprendizajes y el siguiente año seguro vendrán más desafíos que deberemos enfrentar. Por ello, nada mejor que integrar herramientas útiles que nos ayuden a desarrollar resiliencia y calma para enfrentar momentos difíciles.

