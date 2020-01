EPISODIO 5:

La vida nos coloca ante retos; a veces pequeños, a veces grandes; a veces gigantes… y a veces nos estrella con realidades que no podemos cambiar en el momento; algunas incluso podrían nunca mejorar, como alguna enfermedad terminal.

¿Y qué es lo que podemos hacer si nos enfrentamos a una situación que sentimos como desbordante, inmanejable, de alto sufrimiento y que sólo percibimos como dolorosa y carente de sentido, de control y de salud? ¿Has sentido esto alguna vez en tu vida? ¿Recuerdas qué fue lo que hiciste para salir adelante y alejarte de ese sufrimiento?

¿Podrá hacerse algo? Sí.

Este primer auxilio es un regalo muy especial que quiero ofrecerte desde la orientación de la psicología existencial: el sentido de sufrimiento.

Quizá te suene como algo extraño o que no puedes imaginar, pero, en la realidad, es un estado psicológico-emocional que puede ayudarte muchísimo cuando atraviesas situaciones de intenso dolor que no necesariamente van a desaparecer en el corto, o, incluso, largo plazo: encuentra un propósito a dicho sufrimiento.

¿Pero, qué clase de sentido o propósito se le puede encontrar al sufrir? ¿No es acaso algo horrible, y punto? Probablemente lo sea, pero eso no significa que no pueda ser llevadero. La desesperanza y la desesperación empiezan cuando se siente sufrimiento sin sentido, pues sólo nos hace realmente estar mal, pero, ¿qué hay de…?

· Ayudar a otras personas en base a nuestras vivencias

· Ofrecer esperanza a quienes no la sienten

· Encontrar un sentido al hacer lo mejor que puedas para que tu vida sea lo más bonita posible en el medio del caos.

· Sentir gratitud por lo que sí tienes

· Transformar el dolor en un camino de trascendencia

Yo tuve que hacer esto en algún momento de mi vida, después de haber vivido experiencias de personas muy queridas que intentaron suicidarse o que fallecieron debido a suicidio. ¿Qué más podía hacer, sólo hundirme en el dolor; ¿o, como la vida me enseño, utilizarlo para tratar de prevenir a que vuelva a ocurrir?

Quizá seas cuidador o cuidadora de algún familiar que tiene alguna enfermedad degenerativa y que no podrá revertirse, como la parálisis cerebral: busca un sentido a tu sufrimiento en el amor con el que cuidas a quien quieres. Tal vez sufres de problemas emocionales severos que hacen que no puedas sentirte bien: encuentra un propósito a lo que te sucede que te permita continuar. De repente vives con problemas que no tienen solución: busca un camino para transformar lo que te sucede en algo que te ayude a seguir adelante.

Fue cuando vio lo que podía hacer y no lo que le hacía sufrir cuando logró dibujar una sonrisa real. Ese dia me dijo: el dolor no se erradica, se transforma.

Si necesitas ayuda, puedes visitar: sentido.pe