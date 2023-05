Hace poco, Alejandro Sanz llegó al Perú como parte de su gira de conciertos ‘Sanz en vivo’ por toda Sudamérica; sin embargo, entre las paredes del estadio Nacional, algo se escuchaba diferente durante su presentación y hoy, por medio de un tuit, el cantante español lo confirmó: no está bien emocionalmente.

“No estoy bien, estoy triste y cansado. No sé si esto sirve de algo, pero quería decirlo por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”, publicó en su cuenta oficial de Twitter uno de los cantantes más famosos de habla hispana.

Asimismo, el intérprete de ‘Corazón partido‘ aclaró que su gira sigue en pie, a pesar de que no siempre se sienta bien: “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer, aunque -a veces- no quiero ni estar. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Ante esto, las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar y, rápidamente, la publicación llegó a casi cuatro mil respuestas, más de diez mil compartidas y casi 130 mil ‘me gusta’ dentro de la red social del ave azul.

Entre las réplicas que recibió el cantautor español, Alejandro Sanz, de diversas celebridades, una de ellas llamó la atención, era de una colombiana que, al ir al concierto que ocurrió en la capital de su país, sintió que algo no andaba bien y, desde las redes, le mandó un abrazo; como ella, cientos de comentarios similares viniendo de varios países de Sudamérica, donde dio sus primeros conciertos de este año.





No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023





