¿Quién no desea tener una sonrisa perfecta ? pero... tranquila, no es tan difícil conseguirlo. Solo debes ser muy constante y cuidadosa para que veas los resultados. Así no solo tendrás una sonrisa fabulosa, también una buena salud bucal. El odontólogo Renato Maestri de Dental Kahn nos da algunos consejos.

1. Cepilla tus dientes al menos tres veces al día y con una pasta dental con flúor. Utiliza una técnica correcta: movimientos cortos y suaves, prestando especial atención a la línea de la encía y los dientes posteriores de difícil acceso. La limpieza dental debe de durar dos minutos aproximadamente.

2. No olvides usar enjuagues bucales después del cepillado, esto ayudará a que tengas un aliento fresco y que las encías se mantengan saludables.

3. El hilo dental, también es importante al menos una vez al día, de preferencia por las noches, esto ayudará a eliminar los residuos que queden quedar acumulados entre los dientes, en lugares que el cepillo dental no alcanza.

4. Evita consumir bebidas oscuras como gaseosas , café, vino tinto, etc. Si lo haces, intenta que no sea con mucha frecuencia y no olvides lavarte los dientes después de ingerir esas bebidas.

5. Una adecuada alimentación es clave para mantener una sonrisa sana y perfecta. Ten cuidado con los azúcares, ya que suelen ser los responsables de la aparición de la caries.

6. No utilices tus dientes para abrir empaques y botellas y morderte las uñas. Aunque parezca algo cotidiano, sin importancia y sin mayores consecuencias, hacer esto desgasta los dientes e, incluso, podrían hasta fracturarse, perdiendo su forma original y la belleza natural de tu sonrisa.

7. Visita al odontólogo cada seis meses para hacerte una profilaxis (limpieza dental) y descartar cualquier problema dental que puedas tener. La prevención es la clave para tener una sonrisa perfecta.