Uno de cada 7 limeños tiene el Virus de Papiloma Humano [Entrevista]

El doctor José Jerónimo Guibovich es uno de los máximos exponentes en prevención del Virus de Papiloma Humano (VPH), experto en cáncer y salud reproductiva y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Papiloma Virus (IPVS). Desde hace unas semanas se encuentra en el Perú, con la finalidad de apoyar la campaña internacional que busca reducir y eliminar las enfermedades asociadas al VPH.

En el Perú dicha campaña es liderada por la Liga Contra el Cáncer y tiene el objetivo de llevar el mensaje de que este virus no solo afecta a las mujeres sino que puede atacar a hombres o niños y a cualquier edad.

Perú21 dialogó con el médico acerca de los riesgos del VPH, las enfermedades que podría causar y cómo prevenirlas.

¿En el Perú cuántas personas están afectadas por el VPH?

- Actualmente el VPH es responsable del cáncer de cuello uterino, enfermedad que en el Perú mata a seis mujeres al día, pese a que se trata de un mal completamente prevenible. Este tipo de cáncer es uno de los líderes en el país y se calcula que en Lima 15% de la población tiene el virus en este instante, es decir 1 de cada 7 limeños, pero la mayoría ni siquiera lo sabe.

¿Qué tan peligroso es el virus y qué enfermedades puede ocasionar?

- Como parte de la campaña se está manejando el número 9, para que la población conozca que son 9 las enfermedades que este virus puede causar: además del cáncer de cuello uterino, que es con lo que más se relaciona a las mujeres, el VPH puede ocasionar cáncer de boca, cáncer de garganta, lengua, vulva, vagina, cuello uterino, pene y ano.

¿Las personas cómo adquieren el virus?

- La manera más común de adquirir el virus es a través de las relaciones sexuales. Se dice que todos nosotros, si alguna vez hemos tenido relaciones sexuales, en algún momento de nuestra vida vamos a tener el virus. Lo más común es que se adquiera cuando las personas comienzan a tener actividad sexual, por eso es común encontrarlo en jóvenes y adolescentes, de aproximadamente 20 años, que están comenzando a tener una vida sexual activa.

¿Cuánto tiempo puede pasar para que se desarrolle un cáncer?

- Para que el virus produzca daño y se desarrolle un pre cáncer pasan varios años. La gran mayoría de mujeres y hombres se infecta, pero si sus defensas son buenas, logrará eliminarlo. Sin embargo, hay un grupo de personas que, por diversos motivos que no se saben bien, no logran eliminar el virus. Estas personas que se quedan con el virus por años dan tiempo para que este haga daño en las células. De manera que si una persona se infecta a los 20 años empezará a desarrollar un pre cáncer a los 30 años. Pero como en esta etapa la neoplasia no da síntomas, la persona no se da cuenta y recién pedirá ayuda cuando el cáncer haya avanzado más. Por eso es importante que aún sin síntomas la persona vaya a sus chequeos médicos.

Prevención

¿En las mujeres, la forma de detectar el VPH es el papanicolau o hay otros métodos?

- Por muchos años se ha usado el papanicolau, que es bueno, pero ahora también hay otras alternativas. Se puede hacer la inspección visual y pruebas moleculares que, aunque son más complejas, son muy efectivas para detectar el ADN del virus. En la Liga Contra el Cáncer hay diferentes paquetes de prevención a precios asequibles donde se realizan estas pruebas y las mujeres y los varones pueden detectar el cáncer en estadios tempranos.



¿En el caso de los varones cómo afecta el VPH?

- Hay que tener en cuenta que aunque todos estamos expuestos a la infección por el virus, hombres y mujeres, hay grupos donde el riesgo el mayor; uno de ellos es las mujeres porque el virus hace mucho daño al cuello del útero y por eso el cáncer es muy común, pero hay otro grupo que también se ve expuesto, que son los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y pueden desarrollar cáncer de ano.

Se ha dicho por muchos años que los hombres son portadores del VPH, pero no desarrollan las enfermedades…

- Siempre se ha dicho eso, se ha tenido la idea de que el hombre era portador porque en él las enfermedades no eran tan evidentes como en la mujer, pero el hombre también puede tener daño por el virus. Lo que ocurre es que lo más seguro es que ese hombre se contagió del VPH de una mujer y, a su vez, esa mujer fue infectada por otro hombre, entonces es una cadena. La persona al tener relaciones sexuales con otra, se relaciona con todo su pasado sexual. Entonces, lo que debe quedar claro es que el VPH no es solo un problema de mujeres o de hombres, es un problema de todos.



Vacunación

En el Perú hay una vacuna gratuita contra el VPH que se aplica a niñas entre 9 y 13 años. Pero si este virus afecta a todos ¿la inmunización debería alcanzar también a los varones?

- Sí. La vacuna contra el VPH es una de las mejores armas para combatir este tema. Se trata de una vacuna muy segura que ha sido probada en todo el mundo y aprobada por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna permite que la persona desarrolle defensas contra el VPH. En otros países la vacuna ya se aplica en los programas nacionales a población de hombres y mujeres, y en el Perú se ha empezado vacunando a la población más susceptible, pero idealmente todos los varones y mujeres deberían ser vacunados.



¿La vacunación es solo para niños o los adultos podrían vacunarse?

- La edad óptima es entre los 9 y 14 años, antes de que se empiece a tener relaciones sexuales, pero en otras partes del mundo ya existen vacunas para edades mayores, incluso para personas de más de 26 años de edad. Lo que ocurre es que existen 14 tipos diferentes de virus de papiloma que se relacionan con el cáncer y la vacuna protege contra algunos de ellos. Si la persona ya ha tenido VPH igual la vacuna le dará protección contra los otros tipos de virus que no ha desarrollado.

¿El impacto de la vacuna ya ha sido comprobado?

- Sí, ya se está viendo en otros países, como en Australia, donde tras 10 años vacunando contra el VPH los casos de lesiones malignas asociadas a cáncer han disminuido notablemente en la población. Esperamos que lo mismo ocurra en el Perú y que la gente se vacune y prevenga que pase algo.



