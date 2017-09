Solo un 5% de peruanos indica que no se automedica

Se ha vuelto algo normal y habitual automedicarse cuando se siente algún dolor o malestar, sin embargo esta práctica no es correcta dado que no somos médicos para determinar que medicnas debemos tomar o no.

Por ello no sorprende que según la última encuesta relámpago LinkQ de Kantar Worldpanel, sólo un 5% de los encuestados afirme que no se automedica, ni ompran medicamentos sin la receta de un doctor.

¿Qué se automedican?

El sondeo de Kantar Worldpanel halló que el 68% de los peruanos se automedica antigripales. El documento también precisa que 61% de los encuestados declaró haber comprado analgésicos y antinflamatorios sin receta.

La encuesta también encontró que el 27% de peruanos compró un antialérgico sin receta.

Metodología

Tipo de pregunta: De respuesta múltiple | 1270 casos