10 mitos y verdades de la belleza y los tratamientos de medicina estética

A lo largo de la historia el concepto de la belleza ha cambiado, pero jamás ha dejado de ser parte de nuestra esencia: sentirnos atractivos y vernos jóvenes ha llevado a muchos hombres y mujeres a realizarse tratamientos médico-estéticos.

Estos avances no se detienen y cada vez existen más soluciones para determinados problemas estéticos, que suponen una respuesta médica rápida y eficaz.

En este tiempo se han dicho muchas cosas a favor y en contra en torno a la estética. Por eso, la doctora Jocy León, fundadora de Beauty Clinic - Medicina Estética Laser Anti-Aging, despeja las dudas y comenta las verdades detrás de los mitos más recurrentes en el mundo de la belleza y la medicina estética:

1. “No es necesario limpiar la piel si ese día no te has maquillado”: FALSO. A diario la piel acumula impurezas, residuos de sudor y suciedad. No se ven a simple vista, pero es necesario limpiar y liberar los poros para evitar que se instalen toxinas en las células y perjudiquen la salud y estética de nuestra piel.



Es recomendable limpiar y tonificar la piel del rostro por la mañana, al despertar, como por la noche, antes de ir a dormir.



2. “La medicina estética está orientada para personas mayores”: FALSO. Dentro del mundo de la medicina estética existen múltiples tratamientos para pacientes con distintas necesidades, que van desde el acné juvenil hasta tratamientos reductores y anti-arrugas.



Más del 50% de los pacientes tienen edades comprendidas entre los 25 y los 60 años. La medicina estética es, ante todo, una herramienta de prevención activa.

3. “El bótox estira la piel e hincha la cara”: FALSO.

La toxina botulínica (comúnmente llamada ‘Botox’) suele aplicarse en la zona de la frente, entrecejo y patas de gallo, con la finalidad de conseguir una mirada descansada y suavizar las líneas de expresión.



No estira la piel y tampoco impide que gesticulemos con naturalidad. La toxina botulínica actúa sobre la placa neuro-muscular provocando la relajación del músculo y atenuando las arrugas de expresión, nunca rellenando.

4. “En 8 sesiones de medicina estética se logran resultados”: FALSO. Cada paciente es diferente y tiene hábitos distintos, pesos distintos y necesidades distintas, por lo que no se puede estandarizar los procesos para todos ni prefijar en cuánto tiempo se podrá solucionar su problema estético.



Por ejemplo: no es lo mismo un paciente que tenga un exceso de peso de 30 kilos, que una paciente que tenga adiposidad localizada. Ocho sesiones de tratamiento en una paciente no pueden dar el mismo resultado que en la otra.

5. “Todos los rellenos se notan y son de por vida”: FALSO.

Los rellenos faciales que se colocan respetando la expresión de los pacientes no deben verse mal ni resultar perceptivos.



El médico estético, por su parte, tiene la obligación de poner freno al paciente cuando este desea y pide más volumen donde estéticamente y medicamente no es correcto.



6. “Una constante rutina de ejercicio no es suficiente para una figura perfecta”: VERDAD. Es necesario y saludable hacer ejercicios, pero no es suficiente para mantener una figura perfecta.



Tampoco es suficiente realizarse una serie de tratamientos de medicina estética (como reductores, anti envejecimiento, anti flacidez, entre otros) si es que estos no están alineados a una alimentación balanceada.

7. “El maquillaje y las cremas tienen fecha de caducidad”: VERDAD. Este tipo de productos duran, en promedio, un año desde que se inicia su uso. Sin embargo, debemos estar atentos a los cambios de color, textura u olor de los productos que usamos y tratar de renovarlos cada seis meses.



8. “Debes utilizar contorno de ojos y cremas faciales a partir de los 25”: VERDAD. Está bien empezar a prevenir el envejecimiento a esta edad, pero no podemos ignorar que la piel tiene memoria. El mejor cuidado anti-edad es protegerse del sol a diario para evitar males y afecciones futuras, además de desmaquillarse e hidratarse.



9. “Cuando las estrías son rojas pueden revertirse”: VERDAD.

Cuando las estrías todavía tienen un color rojo vino, tenemos la posibilidad de hacerlas desaparecer en casi un 80%, ya que las estrías son cicatrices, pero al estar rojas están indicado que todavía hay circulación. En este caso se pueden atenuar, pero no borrarlas.



10. “La celulitis no se elimina”: VERDAD. Se trata de una enfermedad crónica producto de muchos factores como: trastornos en la microcirculación, problemas hormonales, malos hábitos de alimentación y vida sedentaria.



Es una patología que se presenta en varios grados o etapas y si no se trata, con el tiempo, se va agravando. No se eliminan, pero podemos detenerla y revertir el proceso de la enfermedad hasta conseguir unos resultados más que aceptables.