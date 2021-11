Cualquier persona que ha sido o es sexualmente activa puede contraer y desarrollar el Virus del Papiloma Humano (VPH). Además de otras enfermedades relacionadas al virus. Según informaciones de la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 90% de la población, entre hombres y mujeres sexualmente activos, se infectarán con el virus del papiloma humano en algún momento de sus vidas.

Es por ello que, especialistas de la ONG ‘Una Vida Por Dakota’; la primera y única organización en el Perú que trabaja para promover una cultura preventiva de las enfermedades mediante la vacunación, aclaran 5 mitos y las verdades sobre este peligroso virus que afecta tanto a hombres y como a mujeres:

El VPH solo se transmite por medio de las relaciones sexuales

VERDADERO. Se transmite principalmente a través del contacto sexual y la mayoría de las personas se infectan poco después del inicio de la actividad sexual si no han sido vacunadas, pero no es necesario que haya sexo con penetración para que se produzca la transmisión. El contacto genital de piel con piel es un modo de transmisión claramente establecido y el VPH puede transmitirse a pesar de que la persona infectada no muestra ningún signo ni síntoma.

Vacunarse contra el VPH incentiva la vida sexual en adolescentes

FALSO. Varios estudios han demostrado que las niñas que se han vacunado contra el VPH, no son más propensas a involucrarse en actividades sexuales en edad temprana que aquellas que no se vacunan. Por ello, es importante que las niñas de 5to grado de primaria puedan vacunarse contra este virus para prevenir el cáncer de cuello uterino debido que, es una de las principales causas de mortalidad en la mujer peruana, y esta vacuna se aplican dos dosis con un intervalo de 6 meses en el brazo.

El VPH es un mal silencioso

VERDADERO. El VPH no presenta síntomas y en la mayoría de los casos el sistema inmunológico liberará al cuerpo de la infección. Por ello, la importancia de realizarse chequeos preventivos que identifican cualquier célula anormal en la mujer. Debido a que en ciertos casos el crecimiento celular se mantiene silenciosamente, sin ser detectado, hasta que pasan varios años cuando se desarrolla el cáncer u otra enfermedad que genera este virus.

Solo las mujeres se contagian del virus del papiloma humano

FALSO. Mujeres y hombres están en riesgo de infectarse con el VPH en algún momento de su vida, lo que podría generar con el paso de los años diversos tipos de cáncer, como el cáncer de vagina, vulva, pene, ano y garganta. Sin embargo, las mujeres con el virus persistente tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino.

El VPH es sinónimo de promiscuidad

FALSO. El 90% de los seres humanos va a adquirir el virus en algún momento de sus vidas. Es muy fácil de contraer y de transmitir y puedes contagiarte desde la primera vez que tienes cualquier tipo de contacto sexual.

Por ello, la ONG ‘Una Vida Por Dakota’, A través de la campaña ‘Vacunar para la Vida’ se dará a conocer que en el Perú tenemos 17 vacunas que protegen a la población de enfermedades prevenibles, como la tos convulsiva, rotavirus, hepatitis B, meningitis tuberculosa, varicela, neumococo, influenza, difteria, entre otras. De esta manera, los niños menores de 5 años, adolescentes, gestantes, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, podrán vacunarse gratuitamente en los centros de salud pública a nivel nacional. Para más información, ingresar a www.vacunarparalavida.pe

