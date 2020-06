EPISODIO 26

Una reflexión que me gustaría compartir contigo hoy, es aquella referente al “aspecto físico” de una persona que se siente mal o que vive con una enfermedad que no vislumbra señales tangibles que se puedan fácilmente identificar. En realidad, muchos problemas de salud mental (y también enfermedades médicas) “no son visibles” a otras personas, y, por ello, tienden a ser invalidadas por quienes no la ven; una de ellas, es el dolor crónico, tema al cual le dedicaré un episodio en particular.

¿Es acaso evidente que alguien tenga depresión? ¿Se puede siempre ver en su rostro? ¿Deja algún rastro obvio para quienes están alrededor? A veces, no. Y, lo mismo sucede con tantos otros diagnósticos que van desde la ansiedad hasta la presencia de ideas suicidas. Esto nos lleva, definitivamente, a preguntarnos lo siguiente: ¿si “no se nota”, significa que “no le pasa nada”?

Te invitaría a pensar en todas aquellas oportunidades en las que te has sentido mal, por cualquier razón, y has decidido mantener tu estado emocional como algo privado, sin volverlo público; probablemente lo hiciste porque no te sentías bien de compartirlo, o quizá pensabas que te juzgarían por decir lo que sentías. En una sociedad tan acostumbrada a “pruebas tangibles” o “evidencias”, es difícil mantener credulidad ante aquello que no podemos ver o escuchar, y eso, justamente, parte del problema: la estigmatización social antes los síntomas evidentes y ante aquellos que no se ven, también.

Por ello, es importante generar empatía con las personas que sufren ansiedad y depresión, psicosis o manía, etc. El hecho de que no “veas” su problema o que “no veas” que asiste a terapia, no significa que la persona no esté sufriendo. Esto es importante trabajarlo, incluso, desde los programas de prevención. Las personas necesitan saber que hay diagnósticos silenciosos, que hacen que los pacientes sufran sin necesariamente proyectarlo al exterior.

Adicionalmente, te pediría que consideres el hecho de que, muchas personas, necesitan un tiempo para sentirse preparadas de compartir lo que sienten pues, muy probablemente, han vivido experiencias previas en las cuales no fueron validadas; y, si eres tú quien se siente mal en silencio, quisiera que sepas que lo lamento mucho y que deseo que puedas encontrar a alguna persona que pueda apoyarte; recuerda que el tratamiento profesional es también de bastante ayuda.

Tómate el tiempo que consideres necesario, pero pide ayuda si realmente sientes que la necesitas, incluso si sientes temor de ser invalidado/a pues “no se te nota” estar mal.

¿Quizá alguien con quien conversaste hoy está deprimido, pero tú no lo viste? Sé siempre gentil, el sufrimiento es muchas veces silencioso y no sabemos qué es aquello que está en el mundo interno de cada uno/una.

Si necesitas ayuda, ingresa: sentido.pe