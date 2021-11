Encontrar el equilibrio emocional durante la adolescencia es todo un desafío debido a que es una etapa de cambios tanto en el aspecto físico como psicológico donde el acompañamiento de los padres durante este proceso es esencial.

La psicóloga Carolina Méndez, especialista de la Municipalidad de Lima, en una entrevista para el grupo El Comercio, nos recuerda que la salud mental es un estado de bienestar general, que implica estar bien con uno mismo, reconocer tus propios recursos, poder hacer frente a las dificultades de la vida y aportar en la comunidad.

Por eso, nos trae importantes recomendaciones para fortalecer la salud mental de los adolescentes, especialmente en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus:

Promover espacios donde puedan relacionarse con sus pares: Recordemos que los adolescentes están en una etapa de definir su identidad, de diferenciarse, pero de fortalecer habilidades sociales. Por eso es importante que ellos tengan espacios de socialización. Cuidar su sueño y alimentación: Es crucial cuidar que puedan descansar entre 6 a 9 horas, tiempo que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. “Ellos tienen periodos de desgaste físico y emocional, por eso es bueno cuidar sus horas de sueño y su alimentación debe ser saludable”. Tener actividades deportivas: Los deportes no solo le brindará los beneficios físicos sino también sirven para canalizar las tenciones y el estrés, mucho más en el contexto de pandemia donde la educación aún sigue en modalidad virtual. Actualmente, la situación amerita que puedan tener un tipo de actividad que les permita gestionar sus emociones a través de actividades físicas o recreativas. Crear un buen ambiente familiar: Muchos de los problemas de salud mental en los adolescentes están asociados a su entorno familiar. En ese sentido, es valioso fortalecer la comunicación familiar, generar espacios de compartir en familia ayuda mucho a que el adolescente pueda sentirse seguro, confiado y confortado por un entorno saludable. No abarcar demasiadas actividades: No hay que recargarlos de actividades académicas sino también que puedan tener libertad de elegir algún taller que disfruten y contribuyan a su crecimiento. Hay que preguntar lo que a él o a ella le gusta, tener también tiempos de descanso para no generar agotamiento físico o mental. Debemos respetar los espacios de los adolescentes, los gustos e intereses. Manejar adecuadamente las redes sociales e Internet: El uso de la tecnología puede ser de provecho, pero también un riesgo. Poder limitar el uso del Internet será una forma de supervisar que el adolescente no pueda incurrir en una conducta de riesgo. Es fundamental tener horarios para el uso de la tecnología. Fortalecer su autoestima: No solo se debe reforzar su autoestima durante la adolescencia sino en toda la formación del menor. Los padres deben instruirse sobre los cambios que conlleva la adolescencia tanto a nivel físico como hormonal y explicarle al adolescente que esto es algo transitorio. Y reafirmar su autoestima con muestras de afecto para que acepte esta etapa transitoria.

La especialista también nos da las señales para saber si el adolescente está atravesando por una crisis emocional. Si bien a los adolescentes les gusta tener su propio espacio, en este caso “el adolescente busca aislarse, está encerrado todo el día en su cuarto, no habla, tiene cambios repentinos de humor, no come y pierde peso”.

