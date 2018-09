Sabores.21: Pan de la Chola, el mejor Café-Restaurante de Lima [VIDEO]

Jonathan Day no es un hombre de planes. Pero sí de intuiciones. Cuando le preguntas si pensaba ser ingeniero, panadero o actor, te responde que ni una cosa ni la otra, pero terminó de panadero y está feliz en El Pan de la Chola , su creación, su casa, su sitio, un espacio que ha crecido en los últimos seis años y que hoy tiene La Chola Dasso y recientemente La Pizza de la Chola.

Day es un hombre sencillo, delgado y amable. Disfruta lo que hace, y lo que hace es pan. “Las cosas que he hecho en la vida no las he pensado mucho. Han sido impulsos, locas ideas. Me dijeron ‘ese pan no va a funcionar’, ‘la gente no come ese pan’. Yo decía ‘a mí me encanta’. Y poco a poco la gente lo ha apreciado. Es un pan sano y muy rico”. Acopia granos y trigos naturales de diferentes puntos del país. Sus panes pasan por un proceso de fermentación natural. Todo el proceso es cuidado. La harina es hecha en casa. Nada de aditivos y preservantes.

“Proponemos un estilo de vida. Buscamos dar una propuesta sencilla, saludable y rica”, comenta Jonathan Day.

Sabores.21: Pan de la Chola, el mejor Café-Restaurante de Lima. (Perú21)

Con la lógica de tener una carta sencilla, familiar y súper rica, en la mesa hay un pan artesanal con palta que es una delicia acompañada de café de Rodríguez de Mendoza de Café Verde. Puedes ir por los baguettes, los quesos de pequeños productores locales, la cerveza artesanal o las ensaladas.

En un país donde todavía no hay una cultura del pan, Day da pasos adelantados sin miedo. El pan es la columna vertebral de todos sus proyectos.

DATOS



- El Pan de la Chola: En Av. Mariscal La Mar 918, Miraflores.



- La Chola Dasso: En Miguel Dasso 113, San Isidro.



- La Pizza de la Chola: Av. Mariscal La Mar 1081, Miraflores.