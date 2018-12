Sabores.21: Cusco exquisito

La cocina del JW Marriott El Convento, en Cusco , es una celebración a los productos oriundos de la Ciudad Imperial, es un encuentro con la naturaleza, la tradición, el aroma, los colores, las recetas de las mujeres del campo, las piedras y los fogones. La historia ha sido rescatada, y en manos de prestigiosos cocineros llega a las exclusivas mesas, donde no solo te encuentras con un fresco cebiche de trucha, sino que vives la experiencia de conocer a fondo la tradición cusqueña.

Jonathan Campos, chef del hotel, nos da la bienvenida. Con un profundo amor por los ingredientes que recibe día a día, este prestigioso profesional natural de Venezuela presenta un amplio conocimiento de cada producto y plato que ofrece. Cusco lo ha cautivado.

En el Restaurant Bar Qespi disfrutamos los panes de papa, camote y harina de coca coronados con mantequilla, sal de maras, rojo e hinojo. No hay mejor manera de aguardar lo que viene.

En una hermosa y delicada vajilla de piedra llega la reina quinua con queso manchego, prosciutto y crema de leche. Lo que sigue es imposible de no registrar en Instagram: ensalada de flores comestibles de Calca, Cusco. El pastel de papas (huayro) con queso andino se derrite en la boca y te hace olvidar cualquier síntoma del mal soroche. La parrilla asoma con anticucho de lomo; y el cuy sobre una cama de tarwi y queso te hará pensar que quizá no hay plato mal hecho. Lo que ocurre es que no lo presentan bien, o no piensan en esas almas sensibles que tienen cierto temor a la imagen del roedor. La fiesta de sabores llega con durazno con anís estrella y canela; helado de tres leches, o un cremoso de chocolate y café. La coctelería tiene un trago emblema: Smoked Chocolate Orange Manhattan.

Milton Rosas, gerente de Operaciones, y Marcos Rincón, destination manager, están convencidos de que hay una gran oportunidad gastronómica y que Cusco tiene mucho que ofrecer.

DATO



El Restaurant Bar Qespi ofrece platillos que demuestran el valor y delicioso sabor de los insumos cusqueños que representan históricamente dicha región.