Detrás de esta taza de café hay una historia. El aroma y el sabor, el color, la acidez y el cuerpo no son solo características. Son una especie de hoja de ruta para entender un proceso que no es sencillo, que sabe de climas complejos, suelos rebeldes, esfuerzos, olvidos, pobreza en medio de una riqueza natural y creatividad. Pero sobre todo una taza nos habla de una profunda fe: porque si hay algo que distingue al caficultor peruano es que sabe lo que tiene en las manos.

Ese conocimiento motiva al cambio. Elisa Vásquez Iberico y Rafael Zevallos, de la Asociación de Productores Agropecuarios Valle Verde, son de Rodríguez de Mendoza, una de las zonas caficultoras más importantes del país, donde más de 7 mil familias dependen del café.

Amazonas

SI bien esperan que el Estado tenga un apoyo más decisivo, les tocó organizarse. Y hoy nos invitan a Amazonas 2018, la Primera Feria Internacional de Cafés Especiales, un evento que han preparado con pasión y como hormiguitas para este 10 y 11 de setiembre.

“Queremos tener presencia y que conozcan nuestro café. Esta feria se ha hecho en una zona netamente cafetalera para que vean la realidad y conozcan nuestro potencial”, dice Rafael.

Elisa lo grafica así: “Es como una mesa, donde se hará un intercambio de ideas. Pero es una mesa más grande porque estarás en la misma zona cafetalera donde mostraremos toda la variedad de cafés, y lo que somos. No se trata solo de visitar un punto y ya, queremos que se conozca lo que se vive. Ha sido una iniciativa propia, un emprendimiento”.

Con una taza de 86 puntos en promedio y variedades como típica, caturra, ​maragojito, pache, bourbón, y geisha, Rodríguez de Mendoza es un ejemplo de que algo está pasando en el sector cafetalero más allá del boom de cafeterías que hay en Lima o Arequipa.

Café, del Perú. (Perú21)

MEJORAR EL CONSUMO



Walter Flore s sonríe mientras tuesta su café, de Sanchirio, Palomar, Chanchamayo. En la barra, José Velásquez prepara un café en el método Chemex. Finca Tostaduría La Campiña en Barranco es una de las tantas cafeterías de especialidad que ha surgido en esta ciudad, así como en Cusco, Arequipa y en diversas zonas del norte y la selva.

Este año, la ​Cámara Peruana del Café y Cacao eligió a las mejores cafeterías de especialidad de Lima, un esfuerzo inédito que debería extenderse a nivel nacional.

Nieto e hijo de caficultor, Walter anota que la finca tiene 61 años, allá en Sanchirio. En Barranco se instaló hace cuatro. El amplio local que acaba de estrenar en la calle Bolognesi expresa que, con mucho esfuerzo, el negocio va: “La gente se está cultivando. Estamos chiquitos en consumo, pero positivos. Me llena de alegría ver las cafeterías llenas”.

Su preocupación va más allá: deben mejorar la atención. No se trata únicamente de vender.



Crítico, Walter opina que todavía no entregamos un servicio final de manera adecuada. Este emprendedor conoce la tierra. Pensar que jugaba con granos de café y que ahora los tuesta con pasión.

LA CAMPIÑA José Ledesma, Walter Flores y José Velasquez, el equipo de La Campiña. (Foto: Nancy Onaga)

En esa línea de esfuerzos, hace solo unos días nació Cafés del Perú , la marca Perú del café, una iniciativa que logró unir a los gremios. El sector cafetalero no es sencillo. Pero, al parecer, hoy todos tienen claro que el café peruano no puede esperar más. Por eso, la Taza de Excelencia en su segunda edición es una gran oportunidad para dar a conocer lo nuestro.

PROBLEMÁTICA



David Gonzáles , coordinador de proyectos de la cámara, destaca que si bien el precio del café está cayendo, la tendencia es ser competitivo y no exclusivo: “La marca es una primera señal de apoyo a todo el sector”.

Luis Navarro, presidente de la cámara, opina que "es una oportunidad para que el Estado entienda que debe dejar de gastar promoviendo nichos y promueva políticas públicas que beneficien a las 220,000 familias cafetaleras. De lo contrario vamos a tener presión social y aumento de la migración a ciudades costeras hasta crecimiento de los cultivos ilícitos”.

CAFE Más de 220 mil familias viven del café. (Foto: Nancy Onaga)

“El café peruano está en crisis”, sostiene Geni Fundes, de la ​Central Café & Cacao, quien describe la situación de los productores como complicada aunque el consumo está subiendo. Lo que no puede dejar de mencionar es que el 70% de café que consumimos es importado, y la mayoría soluble.

“En este crecimiento del consumo tenemos una gran oportunidad. Hay que fortalecer la cadena de valor de cafés especiales para el mercado interno con tostadurías, cafeterías, laboratorios de cafés especiales; para el mercado externo se debe promover la exportación de cafés especiales” , explica. La Taza de Excelencia remarca es una estrategia potente. Optimista no es. El sentimiento es incertidumbre. Sin embargo, cree. “Debemos convertir a Perú en un cluster de cafés especiales. Necesitamos llevar nuestro café a todos los rincones del mundo”, indica.

La Expo Café Perú 2018 se realizará del 11 al 13 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Es el espacio comercial cafetalero más importante del Perú. Tendrá 25 mesas de negociaciones comerciales, reunirá participantes de 15 países y 150 empresas expositoras.

Cafés del Perú apunta a trabajar con todos los actores involucrados -al margen de sus diferencias- para llevar el café de especialidad a diversos puntos. El trabajo tiene dos ejes: Perú y el mundo. La Expo Café 2018, y otros eventos como el Amazonas 2018, van en esa línea.

CIFRAS CAFE

En este país, productor de café, se consume poco más de 650 gramos anuales pér capita. En Brasil, se supera los 4,8 kilos.

DATOS:

-En el 2017 se produjeron aproximadamente 4.5 millones de sacos de café; y se exportaron 4 millones de sacos por más de 708 millones de dólares.

- En el 2017 el café fue el principal producto de agroexportación.

- Son 54 países los que consumen café peruano. Los principales destinos son Europa (52.4%), Norteamérica (33%) y América del Sur (6.9%).