El suspiro del chiclayano afincado en Lima fue la primera señal de que esta mesa de Ventarrón era más que un conjunto de platos de cerámica bien puestos. Resulta que el restaurante de comida del norte , en pleno centro de Barranco , consigue transportarte a la tierra, es como regresar por un momento para pasar por el mercado, por la casa que añoras, por el rinconcito del barrio.

En Ventarrón, el ambiente es acogedor. Música norteña y una carta contundente, provocadora. La cocina, amplia y bulliciosa, está al mando del chef Jordan Iván Burga Mondragón, quien gracias a este trabajo está, de alguna manera, en contacto con su ciudad natal. Este chiclayano también logra revivir los sabores que dejó.

Pero Ventarrón no es solo para los norteños. Se busca que estos sabores lleguen a los limeños, y a los turistas. “La cocina chiclayana es buenísima, y hay que conocerla”, dice Jordan, joven, talentoso y dispuesto a grandes retos. Empezó a los 16 años y lleva diez en este oficio que lo apasiona.

El espesado es un plato de lunes que en Ventarrón encuentras todos los días. Es contundente. El sabor del choclo molido, un pepián, es una delicia, al igual que la suave carne de pecho que lo acompaña. Es tradición pura, acota Jordan. El arroz con pato es de los mejores, al igual que el cebiche Central, que tiene papa a la huancaína y tortitas de choclo, tal y como lo hacen en el Mercado Central de Chiclayo.

La carta es equilibrada, ningún plato está en desventaja de otro, lo que permite encontrar uniformidad.

Los precios no son tan elevados y es un espacio de detalles que lleva la historia, la tradición y el buen gusto a la mesa.

La cocina regional no siempre encaja en el imaginario del lugareño, aunque puede gustar al extranjero (que no conoce) o al que viene de cualquier parte. No ocurre en Ventarrón. La experiencia es grata.

El chiclayano que me acompaña, circunstancial fotógrafo, me confirma que en Ventarrón han conseguido rescatar los sabores de su tierra. Come con gusto, casi con los ojos cerrados. “He regresado a Chiclayo por un ratito”, me dice Daniel. Y no exagera.

(Edición Estéfano Matta)

DATOS



- El restaurante se encuentra en la avenida Miguel Grau 276, Barranco. Frente al Parque de Barranco.



- Jordan Iván Burga Mondragón es el chef principal y nació en Chiclayo. Cuenta que la clientela pide sobre todo cebiches, espesado y arroz con pato.