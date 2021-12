En el 2008, Ricardo Pun, funda Inspira, con la intención de ayudar a miles de familias. En el 2022 esperan inaugurar una segunda sede con 130 camas para niños que requieran atención médica en Lima.

Peru21 llegó hasta el albergue de niños Inspira en Surco. Una asociación que se fundó en el 2008 para ayudar a niños de bajos recursos que llegan de provincia a tener un hogar mientras se atienden en un hospital de la capital.

“Pensábamos que era miopía me pusieron lentes no pasó nada me hicieron una resonancia y detectaron el tumor. De ahí me hicieron biopsia y canalización por un punto mal se generó una fístula vinimos de nuevo me limpiaron y me interné de nuevo, casi como dos meses internados. Me siento bien sigo haciendo el tratamiento que ha reducido notablemente el tumor. En esta Navidad quiero regresar a mi tierra. Mi mamá ha sido muy buena. Le diría que gracias por acompañarme en esto porque esto no es fácil”, me cuenta Fabricio.

Frabricio tiene doce años y mamita Velit lo ha acompañado en este proceso que lleva más de 7 meses. Las mamitas y niños como ellos saben que en este albergue no tienen preocupaciones la única misión es que los niños asistan a sus tratamientos médicos.

“Nos habíamos percatado que los niños que vienen de la selva hacen su tratamiento el doctor les dice te espero en 5 días y el niño no puede regresar a la selva y se quedaban en los parques aledaños al hospital y había niños que dormían en las banquitas. Es así que decidimos acogerlos en una casa. Nos llama la asistenta social de los hospitales y nos preguntan si tenemos capacidad, si pasan los requisitos son bienvenidos y cada mamá va a tener una obligación porque es su casa y luego vendrá otra familia, le hacemos sentir que es parte de este sueño”, nos cuenta Ricardo Pun, fundador de Inspira.

Velit es consciente que sin este apoyo no hubiera tenido la oportunidad de que Fabricio reciba un tratamiento completo.

“Cuando yo escuché el diagnóstico yo me deprimí bastante, no tenía a donde ir para empezar, ni los medios y este tipo de albergue te ayuda bastante. Mi hijo es mi vida, él es super inteligente, valiente, es fuerte”, Velit mamá de Fabricio.

Inspira ha lanzado una campaña para que más padrinos y madrinas se sumen a ayudar. Con tan solo una donación de doce soles, podrá asegurar la alimentación de un día de uno de estos niños, ellos lo necesitan.

