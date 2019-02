Regreso a clases: Cinco opciones de loncheras nutritivas y saludables para tus hijos

A solo unos días de iniciarse el regreso a clases, los padres estamos organizando todo de la mejor manera, entre las compras de los útiles escolares y uniformes, no podríamos olvidarnos de las loncheras, esto para que nuestros hijos tengan una motivadora vuelta al colegio.

Según la nutricionista Roze Van Den Broek, la lonchera de los escolares debe tener alimentos variados en sabores y colores.

“La lonchera vendría a ser la segunda comida del niño, por lo que debe tener lo necesario, ni mucho, ni poco. Si tiene mucho, cuando tenga que almorzar estará lleno y rechazará sus alimentos. La lonchera es el complemento del desayuno y el almuerzo”, explica.

La especialista asegura que todas las meriendas deben tener una fruta y una dosis energética que podemos encontrar en galletas de avena, panes o tubérculos.

“Lo ideal es elegir productos que sean naturales. Si les enviamos panes con embutidos, su digestión será lenta y se sentirán pesados. Mejor es incluir un pan con palta, queso, pollo o huevos de codorniz”, agrega.

En las loncheras también se deben evitar los snacks con muchos aditivos y colorantes, así como las bebidas con alto contenido de azúcar.

“Lo mejor es que tomen agua o agua de piña, manzana, etc. Los jugos son para el desayuno. La idea no es prohibirle cosas, pero sí que lo hagan muy de vez en cuando, que coman un galleta de chocolate o unas papitas no está mal, es niño, pero no con frecuencia”, añade Roze, quien nos comparte cinco opciones de loncheras saludables.

El costo de cada lonchera es entre 4 y 6 soles.

Dato: Todos los productos de las loncheras los encuentras en el Mercado Saludable de La Molina. La atención son los sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí mismo y también por Facebook están a la venta los Calendarios de loncheras nutritivas para el año escolar.

