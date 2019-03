Sofía Mulanovich te explica la importancia de regalarte momentos a solas 

Si hay algo que nos caracteriza es que siempre buscamos la manera de levantarnos con más fuerza si es que las cosas no salen como esperábamos. Imparables, decididas, luchadoras, son algunas de las cualidades que hacen que las mujeres nos enfrentemos a todo y a todos; sin embargo, hay momentos en que el mundo puede esperar y lo único que necesitamos es regalarnos momentos a solas, practicar algún deporte y volver a conectarnos con nosotras mismas, ¿por qué? Sofía Mulanovich tiene la respuesta.

En los últimos años ha cobrado más importancia el hecho de valorarnos como guerreras, motivarnos y empoderarnos unas a las otras. Una mujer llena de poder es segura de sí misma, pero también hay obstáculos que pueden convertirse en piedras en el camino y muchos de ellos están en nuestra mente.

Al sentir que no somos suficientemente inteligentes o capaces para realizar lo que queremos, que vamos a fallar, es ahí donde es necesario volver a conectarnos con nuestro yo interior.

"Cuando sucede eso me enfoco en tratar de sacar lo mejor de mí, mi mejor versión en todo momento y que todo se dé solo para así seguir avanzando. Debemos seguir positivas y no dejar que nos ‘bajonee’ tanto, concentrarnos en nuestras pasiones y en lo que nos gusta hacer (...) La clave está en regresar a tu centro, respirar, volver a lo que eres tú y sacar la fuerza que está dentro tuyo y tienes que encontrarla y seguir adelante, volver a empezar si necesitas hacerlo, sacar el poder que todos tenemos y disfrutar del camino con mucho amor, creyéndotela, empoderándote", contó a El Comercio Sofía Mulanovich, imagen de la campaña ‘Be More Human’ de Reebok.

Sofía Mulanovich encuentra la paz en el atardecer, en el mar o en momentos de relajo con sus mascotas Kiwi, Cuy y Menta. (Foto: Instagram oficial)

La surfista profesional peruana y campeona del mundo en el año 2004 encontró en el deporte la clave para transformarse siguiendo su propio instinto pero, sobre todo, la ayudó a convertirse en su mejor versión a nivel físico, mental y social.

"El deporte, el yoga y la meditación son básicos para regresar a ti mismo, a ese poder interno que tienes y de ahí saldrá todo lo bueno. Los momentos en soledad te dan un poco de orden y te ponen las ideas en claro, hay que partir de eso. Es muy importante darnos momentos a solas para nosotras mismas, para balancearnos y tener un centro para poder alcanzar la estabilidad. Tantos pensamientos hacen que te pierdas y vueles. Cada que siento que me esto yendo en mis pensamientos, regreso y eso me mantiene más centrada y con los pies en la tierra para poder reconocer las oportunidades que me vienen en el día a día", agregó segura que su historia es capaz de inspirar a otras mujeres a poner sus cuerpos en movimiento, ya sea con clases de baile o actividades deportivas, para así ser imponentes y motivar el cambio en la sociedad.