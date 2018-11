¿Quieres bajar de peso? Cuatro consejos que debes tomar en cuenta

A medida que se acerca el verano, muchos se preocupan de cómo se verán al ir a la playa o al vestir ropas más ligeras.



Sin embargo, mantener un peso saludable no es algo que deba depender de la temporada, ya que la obesidad es una enfermedad crónica que puede resultar en complicaciones graves para la salud.

La doctora Silvia Ganoza, endocrinóloga de SANNA Centro Clínico La Molina, nos da cuatro consejos para cuidar nuestro peso ya que va mucho más allá de un tema estético.

1. Más que el peso, el problema está en el exceso de grasa.

Uno de los métodos más fiables para detectar el nivel de grasa en tu cuerpo es el Índice de Masa Corporal (IMC) que se calcula en base al peso y talla de la persona, dando como resultado una calificación.



Si esta se encuentra en el rango entre 18.5 y 24.99 es un peso normal, pero si lo supera, a partir de 25 se considera sobrepeso y de 30 obesidad.



“No importa si tus huesos son grandes, pesan mucho, o parece que estás gordita. Lo que se debe detectar es si existe un exceso de adiposidad, primero a través del IMC y luego con estudios, como el método de impedancia que es una máquina usada por nutricionistas, endocrinólogos y gimnasios para calcular el porcentaje de grasa, agua y músculos de la persona”, detalla.

2. No hay santo a quién rezar. La dieta milagro no existe

Aunque siempre aparecen dietas que prometen cambios repentinos, la doctora Ganoza recomienda que no busques dietas milagrosas, extrañas, muy restrictivas, que prometan hacerte bajar rápido de peso.



Lo que necesitas es un cambio de hábitos, pero sin llegar a extremos, manteniendo una adecuada alimentación, rica y balanceada, acompañada de ejercicios regulares y horas de sueño adecuadas.

3. Cuándo tomar medidas urgentes (y no solo las del centímetro)

Si registras un IMC mayor o igual a 25, debes buscar ayuda si además presentas alguno de estos síntomas: cansancio, insomnio, dolor de cabeza, dolor de rodillas, reglas irregulares, pigmentación oscura de cuello y axilas.



También si tienes una cintura mayor de 80 cm en mujeres y mayor de 90 cm en hombres, ya que indican obesidad central que está asociada a enfermedades cardiovasculares.



4. ¿Nutricionista o endocrinólogo?

Para bajar de peso, indica la especialista, primero debes visitar un nutricionista y luego de evaluarte te podría derivar al endocrinólogo si considera que hay indicios de alguna enfermedad que puede estar interfiriendo en el descenso normal de peso (que por lo general debe ser entre 2 a 4 kilos al mes como máximo).