¿Cómo proteger a los niños de las radiaciones solares en este verano?

Las vacaciones de verano son las más esperadas por los niños, sin embargo, se exponen a muchos peligros. Por ejemplo, los altos niveles de radiación es un enemigo de la salud de los más pequeños.

Los rayos ultravioletas, con mucha frecuencia en la piel de las personas, puede dañarla e, incluso, puede generar cáncer de piel. Para evitar estos potenciales episodios, te compartimos algunos consejos de la Liga Contra el Cáncer para cuidar a los más pequeños.

1. Usar bloqueador solar: sobre todo en las clases de natación, y por el constante contacto con el agua, es difícil mantenerse protegido por mucho tiempo, por ello es preferible usar un bloqueador solar con factor de protección no menor a 30 SPF cada vez que salga del agua o cada 2 horas. Especialmente en el rostro, orejas, brazos, piernas, pies y otras zonas frecuentemente expuestas.

2. Beber mucha agua: es muy importante que los niños estén hidratados y evitar el sobreesfuerzo para evitar las afecciones relacionadas con el calor. Para ello es recomendable portar un “tomatodo” con agua fresca, mínimo de un litro. De preferencia que sea agua pura, de fruta y no azucarada.

3. Loncheras saludables: estudios a nivel mundial han demostrado que una correcta alimentación protege nuestra piel de la radiación solar, ya que ciertos alimentos cuentan con compuestos que mejoran la respuesta de nuestro cuerpo ante los rayos del sol. Por ello, es importante que las loncheras de nuestros niños contengan alimentos ricos en caroteno, como las frutas y verduras; con alto contenido de Omega 3, como la linaza y la palta y con contenido de fibra, como los huevos.

4. Usar prendas adecuadas: los niños deben usar la vestimenta adecuada ya que la sensación térmica puede causar lesiones a la piel. Se recomienda usar prendas de vestir protectoras, tales como sombrillas, sombreros, camisetas o polos de manga larga, y gafas de sol que absorban el 100% de las radiaciones ultravioleta.

5. Evita la sobreexposición solar: es preferible que las vacaciones útiles no se realicen expuestas al sol dentro de las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta se intensifica mucho más durante este periodo. De no ser así, asegúrate que el lugar donde lo realice esté protegido contra los rayos UV, además de aplicarle un buen bloqueador solar.

DATO:

* De acuerdo con la Liga Contra el Cáncer, los rayos ultravioletas pueden generar daños como insolación, deshidratación, y peor aún, el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta.