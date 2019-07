¿Cómo proteger tu cabello del frizz en invierno?

El frizz es una condición que se caracteriza porque el cabello esté erizado y desordenado, en invierno y por la humedad, hace que se manifiesta más.

Es por ello que el experto en cabello y asesor de imagen José Antonio Rivera nos da algunas recomendaciones para controlarlo durante esta época del año.

1. Actualmente en el mercado existen productos para diferentes tipos de cabello, es recomendable que uses de la misma línea, al menos, el champú, acondicionador, tratamiento intensivo y crema de peinar.

2. Cuando laves tu cabello hazlo con agua tibia o temperada. Nunca con caliente porque lo resecará más y, claro, aumentará el frizz.

3. No olvides de enjuagarlo bien y que no quede nada de residuos de champú. También es importante que sepas, que el tiempo del acondicionador en tu cabello debe ser de diez minutos, no menos.

4. Al secarlo, envuelve tu cabello en la toalla, pero no lo frotes, pues podrías partirlo.

5. Trata de evitar el uso diario de secadoras o similares, a menos que utilices productos como protectores térmicos.

6. Al peinarte hazlo en tres tiempos y por mechones, es decir, péinalo de puntas hacia abajo, de medio hacia abajo y de medio hacia abajo. Esto para no maltratarlo de un solo tirón, y esponjarlo más con la fuerza.