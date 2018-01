¿Cómo puedo ser un profesional después de los 30 años?

LA EDAD NO ES PROBLEMA

Tener 30, 40, 50 o más años no es impedimento para estudiar por primera vez una carrera profesional o terminarla, si es que se dejó a medias. Las universidades cuentan, precisamente, con programas especiales para adultos.



IDENTIFICAR RAZONES

¿Por qué alguien se animaría a ser “cachimbo” a los 30 años? Porque quiere tener un título, mejorar su empleabilidad, cambiar de rumbo o, simplemente, cumplir un sueño personal. Cualquier razón es válida si hay pasión.



ANALIZAR SITUACIÓN

Por lo general, quienes optan por seguir una carrera a estas alturas de la vida cuentan con los suficientes recursos económicos para solventar los estudios. Asimismo, es importante tomar en cuenta factores como tiempo, entorno familiar y otros para calcular el desafío.



MODALIDADES

Una gran ventaja es que los centros de estudios superiores ofrecen la posibilidad de seguir programas académicos de modo presencial, semipresencial y virtual. Es cuestión de evaluar la mejor opción según sus necesidades.



COMPROMISO INFORMADO

Si bien es loable la decisión de estudiar, se debe hacer con toda la información necesaria, a fin de no abandonar la carrera a medio camino. Visite universidades, converse con gente que haya tenido experiencias similares, compare.